SOS huisarts: “Is een tetanusvaccin nog wel nodig?”

Monique (53): “Is een tetanusvaccinatie nog wel nodig? Ik heb in heel mijn leven nog nooit iemand gekend die tetanus had.”

Komt tetanus nog vaak voor?

Anouk Buelens-Terryn: “Het klopt dat je in België bijna niet meer te maken krijgt met tetanus. En laat dat nu net komen door het Belgische vaccinatiebeleid. Wanneer minder mensen zich zouden laten vaccineren, kan het aantal gevallen in België opnieuw toenemen. Dat is een terechte bezorgdheid: in meer dan twintig landen in de wereld is de ziekte namelijk nog niet verdwenen. Doordat we met z’n allen meer reizen, bestaat de kans dat de ziekte geïmporteerd wordt. Als je vaccinatieschema dan niet op punt staat, kun je toch nog ziek worden.

Levensbedreigende ziekte

Tetanus is wel degelijk een ernstige ziekte, die zelfs levensbedreigend kan zijn. De bacterie scheidt een gif af dat de zenuwen blokkeert die instaan voor de controle van onze spieren. In de eerste fase gaan de kaakspieren verkrampen – daarvan komt ook de bijnaam ‘klem’. Maar het kan ook de ademhalingsspieren aantasten, soms zelfs met een overlijden tot gevolg. Niet verwonderlijk dus dat die vaccinatiestatus geregeld wordt nagekeken, zodat om de tien jaar een boostervaccin kan worden gegeven.

Als je niet weet wanneer je voor het laatst een vaccin kreeg of als je arts het niet kan terugvinden, dan wordt er voor de zekerheid een nieuw vaccin gegeven als je een wonde hebt opgelopen. Want ook hier geldt: beter voorkomen dan genezen!”

Meer weten over vaccinaties?

Weet je niet meer welke vaccinaties worden aanbevolen in ons land? Of vraag je je af waarom vaccinaties nodig zijn? Dan vind je vast en zeker een duidelijk antwoord op de website laatjevaccineren.be. Je leest er waarom vaccins nuttig zijn, hoe ze precies werken, maar ook wanneer je welke vaccinaties best krijgt.

Uit: Libelle 11/24

