Thermotherapie: wat is het en hoe werkt het?

Zalig, een kersenpitkussen in je stijve nek of een coldpack als je je voet hebt verstuikt. Maar wanneer kies je voor warm en wanneer voor koud? En hoe werkt thermotherapie precies?

Tekst: Maaike Clarysse

Minder pijn? Probeer thermotherapie

Natuurlijke pijnstillers, zo kun je warmte en koude gerust noemen. Ze werken in op je zenuwen, waardoor die de pijnprikkels minder goed naar de hersenen kunnen doorsturen en je pijngevoel verzacht. Warmte doet de bloedvaten uitzetten, waardoor zuurstof beter wordt aangevoerd en afvalstoffen sneller afgevoerd, en je spieren ontspannen.

Koude werkt omgekeerd: het doet de bloedvaten samentrekken, waardoor de zenuwen worden verdoofd. De druk verlicht, de zwelling neemt af en de pijn is minder voelbaar. Het is wel heel belangrijk om te weten wanneer warmte deugd zal doen en wanneer je beter kiest voor koud.

Wanneer warm en wanneer koud?

Warmte doet deugd bij…

· stramme, stijve, koude of pijnlijke spieren

· buikkrampen

· menstruatiepijn

· verkoudheid (zonder koorts!)

· artrose

· spier- en gewrichtspijn (niet bij ontstekingen)

· chronische pijn

· stress

· algemeen koudegevoel



Koude gebruik je bij…

· ontstekingen

· verstuikingen

· acute sportblessures

· zwellingen

· bloeduitstortingen

· ongemak na een operatie

· koorts of verhit gevoel

Geen beterschap van de pijn of de zwelling na een paar dagen? Ga dan langs bij je huisarts!

Warm én koud tegelijk

Het hoeft niet altijd een of-ofverhaal te zijn. Soms is het goed om warmte en kou sámen te gebruiken, bijvoorbeeld bij een zwelling. Dan behandel je de getroffen plek met koude om die te ontzwellen, maar de delen daarrond hou je warm zodat die goed doorbloed blijven. Vraag wel eerst raad aan je arts vóór je deze combinatie van warmte- en koudetherapie toepast.

Opwarmen doe je zo

· Met een kersenpitkussentje of warmwaterkruik

· Geen fan van de typische kersenpitgeur of geklungel met heet water? Vraag je apotheker naar een warmtepatch. Zo’n pleister reageert op de omgevingslucht en warmt vervolgens automatisch op.

· Smeer je warm! Warmtezalf, zoals tijgerbalsem, verspreidt een zalige warmte. De balsem prikkelt de bloedvaatjes in je huid, waardoor die uitzetten en zo de doorbloeding bevorderen.

· Er bestaan ook hot/cold packs: een kunststof zakje gevuld met gel, dat je net zoals een kersenpitkussen in de microgolfoven kunt opwarmen, maar evengoed in de diepvries kunt afkoelen om te gebruiken als koudepack.

Deugddoend koud

• Naast de klassieke coldpacks zijn er ook koelverbanden: speciaal voor de vriezer bestemde verbanden die je rond je gewrichten kunt wikkelen om spierpijn te verminderen.

• Een magische spuitbus? Een koelspray komt aardig in de buurt. Op de blessure spuiten en pijn en zwelling worden meteen verlicht.

• Geen van deze hulpmiddelen in huis? Wat ijsblokjes kunnen ook al wonderen doen.

Hierop moet je letten bij thermotherapie

• Thermotherapie moet op elk moment aangenaam aanvoelen. De koude of warmte moet deugd doen en nooit meer pijn veroorzaken dan je al had.

• Leg de warmte- of koudebron nooit rechtstreeks op de huid, maar wikkel ze in een doek. Anders kunnen door de hitte of het ijs brandwonden ontstaan.

• Diabetespatiënt? Dan let je best op met koudetherapie. Door zenuwbeschadiging kan het zijn dat je niet goed aanvoelt wanneer iets te koud is en kan de huid worden aangetast.

• Heb je last van een slechte bloedcirculatie? Ook dan is koelen niet aangeraden.

• Breng geen warmte aan op plekken die gekneusd en gezwollen zijn en zeker niet op open wonden.

• Warmtetherapie is geen goed idee voor mensen met huidontstekingen, multiple sclerose, hart- en vaataandoeningen of een hoge bloeddruk.

• Voorkomen is beter dan genezen: doorbloede spieren staan gelijk aan elastische spieren en beweeglijke gewrichten. Warm daarom voor het sporten altijd op of maak eerst even je spieren los.

