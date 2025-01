Bewegen is goed voor je lichaam en geest. Het maakt je lichaam sterker, soepeler en helpt je mentaal ontspannen. In deze reeks helpen wij je samen met fitcoach Delphine Steelandt op weg.

Onze expert

Delphine Steelandt is voedingsdeskundige en sportcoach. Ze ontwikkelde Libelle’s Fitplan en schreef intussen acht boeken over sport en gezondheid, waaronder #FitBody, #FitPlus en The Right Mindset, om je te helpen naar het ultieme evenwicht tussen gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen, en het creëren van de juiste mindset.

SOS stijve nekspieren

Door overbelasting kunnen je nekspieren strak, verkrampt en pijnlijk aanvoelen. Daar zijn verschillende redenen voor: je beeldscherm bevindt zich niet op ooghoogte, je zit te vaak en te lang in een doorgezakte houding (waarbij je hoofd vooruitsteekt), of je stoel is niet hoog genoeg.

Je houding en/of bureau aanpassen, kan dus al veel kwaaltjes verhelpen. Maar ook algemeen te weinig bewegen is een grote oorzaak van pijnlijke nekspieren. Sta dus regelmatig recht van je bureau, en neem de volgende oefeningen van fitcoach Delphine Steelandt in je werkschema op.

Oefeningen tegen een stijve nek

1. Schouders openen

Ga goed rechtop zitten en trek je schouders naar achteren. Leg je handen achter je hoofd en duw de achterkant van je hoofd tegen je handpalmen. Hou dit even aan, terwijl je je ellebogen goed naar achteren houdt. Doe deze oefening 15 keer, herhaal de volledige set drie keer.

2. Kin in

Een goede oefening om je nekspieren te ontspannen, is je nek naar achteren duwen met je wijs- en middelvinger op je kin. Geef wat tegendruk: duw met je nek naar voren en met je vingers naar achteren. Doe deze oefening 15 keer, herhaal de volledige set drie keer.

3. Zijstretch

Breng je oor richting je schouder. Laat je andere schouder laag hangen. Breng je borst naar voren, met je schouderbladen naar achteren toe. Wissel na enkele tellen van kant. Doe dit opnieuw 15 keer, en herhaal de set drie keer.

4. Nekrotatie

Zit goed rechtop en open je schouders. Breng je hoofd helemaal naar links en beweeg dan, na enkele tellen, helemaal naar rechts. Maak rustige, soepele bewegingen terwijl je goed doorademt. Doe deze oefening 15 keer, herhaal de volledige set drie keer.

