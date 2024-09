Hoe wapen je jouw tiener tegen sociale media?

Gaat je kind dit schooljaar naar het zesde leerjaar of eerste middelbaar? Dan is de kans groot dat het voor het eerst een smartphone meeneemt. En dat is voor veel ouders een bron van zorgen. Want hoe ga om met de impact die sociale media op je tiener hebben? Met deze tips kun je hen wapenen tegen de druk van het leven online.

Tieners en sociale media

Eens je kind de tienerleeftijd heeft bereikt, valt er haast niet meer aan te ontsnappen: de smartphone en de daarbij horende sociale media zullen onvermijdelijk deel gaan uitmaken van hun leven. En dat is niet per definitie een slechtnieuwsshow. Je kind kan op die manier immers nieuwe vriendschappen ontwikkelen en oude onderhouden. Ze vinden er hopen inspiratie over 1001 onderwerpen en ze kunnen er zelf ook hun creatief ei op kwijt. Maar… sociale media hebben ook een minder aangenaam kantje, waardoor ze het mentaal welbevinden van je kind op sommige momenten ook onderuit kunnen halen.

Euforisch gevoel van bevestiging

Het tienerbrein is volop in ontwikkeling tussen 10 en 19 jaar. Dit is de periode waarin de identiteit en zelfwaarde worden gevormd. Door die ontwikkeling zijn kinderen vatbaar voor meningen van leeftijdsgenoten. Bij het zien van de likes, hartjes en commentaren op sociale media komt er dopamine vrij in de hersenen en dat geeft een euforisch gevoel van bevestiging. Die werking kan verslavend zijn. Maar wanneer de likes dalen, maakt het euforische gevoel even snel weer plaats voor onzekerheid en soms zelfs neerslachtigheid.

Vergelijken maakt ongelukkig

Tieners vergelijken zich graag met leeftijdsgenoten. Dus ook met die leeftijdsgenoten die ze tegenkomen op Instagram of TikTok. Maar dat kan een heel vertekend beeld opleveren, want de meesten posten enkel de leuke dingen, mooie outfits en coole feestjes. En dat blijft niet zonder gevolg: zo wordt 1 op de 5 jongeren weleens ongelukkig wanneer ze zichzelf vergelijken met anderen op sociale media.

Tieners vinden het belangrijk om ergens bij te horen en tasten volop hun grenzen af. Onder groepsdruk kunnen ze risicovol gedrag stellen, óók online. Kijk maar naar de ‘Hot Chip Challenge’, waarbij jongeren werden uitgedaagd om extreem pikante chips te eten. Dat zorgde bij velen voor oog-, huid- en ademhalingsproblemen. Om zulke excessen en andere onaangename bijwerkingen van sociale media te beperken, is het belangrijk om je tiener te leren omgaan met mogelijke negatieve reacties en ongepaste content. En dat doe je in de eerste plaats door hun mentaal welbevinden te versterken.

Maak je tiener ‘onlineproof’

Maar hoe kun je nu als ouder bijdragen aan de veerkracht van jouw kind? De drie bouwblokken en de oranje bol van de geluksdriehoek zijn hier een goede leidraad:

Je goed voelen : het is belangrijk om je tiener te leren wat een goede balans is. Maak dus duidelijke afspraken rond schermtijd.

: het is belangrijk om je tiener te leren wat een goede balans is. Maak dus duidelijke afspraken rond schermtijd. Goed omringd zijn : onze omgeving heeft een grote invloed op ons welzijn. Met 4,74 miljard gebruikers zijn sociale media daar een belangrijk onderdeel van. Help tieners daarom een veilige omgeving te maken van de platformen die ze gebruiken. Dat kan met deze oefening , waarin ze voor zichzelf bepalen wie hun echte vrienden zijn. Dit zijn de mensen om toe te voegen op sociale media. Daarnaast kun je tips geven over welke hashtags ze kunnen volgen, zoals #bodypositivity, #reallife…

: onze omgeving heeft een grote invloed op ons welzijn. Met 4,74 miljard gebruikers zijn sociale media daar een belangrijk onderdeel van. Help tieners daarom een veilige omgeving te maken van de platformen die ze gebruiken. Dat kan met deze , waarin ze voor zichzelf bepalen wie hun echte vrienden zijn. Dit zijn de mensen om toe te voegen op sociale media. Daarnaast kun je tips geven over welke hashtags ze kunnen volgen, zoals #bodypositivity, #reallife… Jezelf kunnen zijn : op sociale media zie je heel veel ‘perfecte’ plaatjes. Het is normaal dat je tiener zich daarmee gaat vergelijken. Alleen, níémand is perfect. Leer hen daarom werken aan hun zelfvertrouwen en geef hun zelfliefde een boost. Hoe? Met deze oefeningen op NokNok onder het bouwblok ‘jezelf kunnen zijn’ komen ze al een heel eind.

: op sociale media zie je heel veel ‘perfecte’ plaatjes. Het is normaal dat je tiener zich daarmee gaat vergelijken. Alleen, níémand is perfect. Leer hen daarom werken aan hun zelfvertrouwen en geef hun zelfliefde een boost. Hoe? Met deze oefeningen op onder het bouwblok ‘jezelf kunnen zijn’ komen ze al een heel eind. De oranje bol: op Instagram, Facebook, TikTok,… kan wel eens content verschijnen waardoor je tiener zich minder goed gaat voelen en uit balans raakt. Denk maar aan oorlogsbeelden of haatspraak. Om te leren omgaan met zulke situaties, kunnen ze op voorhand een plan voor een moeilijk moment maken. Als ouder is het wel belangrijk om te weten dat dit soort content niet altijd een negatief effect zal hebben op je kind. Veel hangt af van het moment en hoe je tiener zich voelt. Een goede oefening om hen ervan bewust te maken hoe ze reageren in verschillende situaties is berg en dal.

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!