Wandelen met je hond: 8x waarom het zo leuk en gezond is

Het is vandaag Wereld Dierendag, en niet gelogen: wie een hond in huis heeft, is niet alleen gelukkiger, maar ook een pak fitter. Experten en hondenbaasjes vertellen welke voordelen het heeft als je dagelijks gaat wandelen met je hond.

1. “Wie elke dag met de hond gaat wandelen, loopt minder risico op hart- en vaatziekten”

Hét medicijn tegen hart- en vaatziekten? “Een goede cholesterol, gezonde voeding, niet te veel alcohol, niet roken en… beweging”, zegt fysiotherapeut Quintijn van Rheenen. “Het stimuleert de doorbloeding, wat de kans op onder meer een beroerte of een hartinfarct verkleint. Daarvoor moet je elke dag wel minstens een dikke zeven kilometer wandelen. Dat is voor heel wat mensen moeilijk, want zeven kilometer is gewoon veel. Maar hondenbaasjes lukt het doorgaans wel, omdat hun viervoeter elke dag uitgelaten moet worden.

Hondenbaasjes zetten elke dag gemiddeld 2762 stappen méér dan mensen zonder hond Bron: BMC Public Health

Nog een voordeel is dat hondenbaasjes niet al slenterend de bossen kunnen ingaan. Een hond dwingt je om in een stevig tempo te wandelen, wat je hartslag omhoog doet gaan en waardoor je ademhaling versnelt. De Hoge Gezondheidsraad adviseert om elke week minstens tweeënhalf uur (of vijf keer een half uur) matig intensief te bewegen – waarbij je hartslag dus licht stijgt, én om elke week minstens twee keer spier- en botversterkende oefeningen te doen. Ook dat is voor de meeste hondenbaasjes geen probleem. Het is dus niet onlogisch dat mensen met een hond doorgaans minder risico lopen op hart- en vaatziekten.“

2. Haar Golden retriever gaf Chris de routine terug die ze na haar pensioen kwijt was

Chris (66): “Vijftien jaar geleden werd ik geconfronteerd met borstkanker. Het was een lange lijdensweg, die tegelijk heel wat moois heeft gebracht: mijn golden retriever Pinot, bijvoorbeeld. Toen het kankerwoord destijds viel, besefte ik dat het hoog tijd werd om gezonder te leven. Niet dat ik liters frisdrank dronk en vaste klant was bij McDonald’s, maar… het kon beter. (lacht)

Ik was in die tijd logopediste in het bijzonder onderwijs, waardoor ik te weinig in beweging kwam. De stappen die ik zette, waren de stappen tot de klaslokalen en terug. Onder de collega’s hielden we wel wedstrijdjes om aan die fameuze tienduizend stappen te geraken, zeker toen de stappentellers nieuw waren, maar dat was haast onmogelijk.

Dat ik me op mijn zesenzestigste nog altijd zo fit en vitaal voel, is vooral te danken aan mijn golden boy Pinot

Tot ik met pensioen ging en plots ‘zeeën van tijd’ had. Ik wilde wandelen, en wat brengt je op de been? Een hond. Zo kwam Pinot in huis – die vernoemd werd naar de lievelingswijn van mijn moeder. Sindsdien haal ik met gemak die tienduizend stappen op een dag, en meer. Misschien nog belangrijker: met Pinot heb ik de routine terug die ik met mijn pensioen kwijt was.

Nu kom ik niet uit bed om naar school te gaan, maar om te gaan wandelen. Elke ochtend na het ontbijt zijn we een dik uur samen op pad in de natuur. Maar ook ’s middags en ’s avonds wil hij graag z’n pootjes strekken, waardoor mijn dagen niet veel anders zijn dan vroeger. Dat ik me op mijn zesenzestigste nog altijd zo fit en vitaal voel, is grotendeels te danken aan mijn golden boy Pinot.“

3. “In weer en wind gaan wandelen zorgt voor een goede weerstand”

Of de hemelsluizen zich nu openen of niet, hondenbaasjes móéten naar buiten. “Dat is op zich zo slecht nog niet, want zo wordt je lichaam gewoon aan de wisselende temperaturen“, vertelt fysiotherapeut Quintijn van Rheenen.

“De doorbloeding in je lichaam wordt zo ook gestimuleerd, waardoor je immuunsysteem beter gaat functioneren. Wie in wind en weer naar buiten gaat, heeft maar liefst vijftig procent minder kans op een verkoudheid. En moest je er toch een krijgen, ben je er sneller bovenop.”

4. “Ouderen met een hond zijn fitter dan leeftijdsgenoten zonder”

Ouderen die geregeld gaan wandelen met een hond, kunnen minder last hebben van artrose of (lage) rugpijn zonder specifieke oorzaak. Dat komt omdat het kraakbeen, dat tussen de gewrichten zit, soepel blijft.

Fysiotherapeut Quintijn van Rheenen: “Kraakbeen is als een spons. Gebruik je ze niet, dan wordt ze droog en stroef, terwijl een spons die elke dag gebruikt wordt nat en soepel is. Dat geldt trouwens ook voor je gewrichten. En hoe ouder je wordt, hoe meer je kraakbeen en gewrichten achteruitgaan. Bewegen is dus de boodschap.“

5. De drie kinderen van Kirsten en Thomas hebben elk een teckel

Kirsten (37): “Dat we drie teckels hebben, is niet toevallig als je weet dat er thuis drie kinderen rondlopen. Onze dochter Emilia (13) moet een jaar of zes geweest zijn toen de eerste in huis kwam. Twee jaar later kwam er een tweede voor onze zoon Achilles (11) en nog eens twee jaar later kwam nummer drie voor Octave (8).

Waarom? Om hen een gevoel van geborgenheid te geven. Onze kinderen gingen ’s avonds moeiteloos alleen naar bed. Met hun hond dicht bij hen, waren ze minder snel bang van het donker. Waren ze overdag een uur alleen thuis, dan waren ze ineens een pak geruster. En mama en papa natuurlijk ook. (lacht)

Emilia, Achilles en Octave zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen hond, dat is goed voor hun zelfvertrouwen

Mijn man Thomas en ik zien dat hoe ouder de kinderen worden, hoe meer baat ze hebben bij het gezelschap van de teckels. De honden halen hen achter hun schermen vandaan, want het zijn misschien maar kleine beestjes, ook zij moeten worden uitgelaten. En de verantwoordelijkheid die ze dragen – zo moeten ze elk hun eigen hond eten geven – geeft hen zelfvertrouwen.

Om nog maar te zwijgen over de onvoorwaardelijke liefde die ze krijgen van hun teckel. Een dier oordeelt en veroordeelt niet. De kinderen weten dat als ze lief zijn voor hun hond, de hond ook lief voor hen zal zijn. Een mooie levensles, als je ’t mij vraagt.”

6. “Mensen met een hond leven doorgaans gezonder”

Fysiotherapeut Quintijn van Rhee­nen: “Uit onderzoek blijkt dat wie een hond heeft doorgaans bewuster en gezonder leeft. Mensen zonder hond gaan bij een pijntje sneller in de zetel blijven zitten. Hondenbaasjes kunnen dat niet, want de hond móét naar buiten. Die dagelijkse beweging kán zorgen voor een gezonder BMI, want met de acht- tot tienduizend stappen die je zet, verbrand je 400 calorieën extra op een dag. Al is het dan wel belangrijk dat je ook gezond eet, natuurlijk.”

7. Meer babbeltjes en sociaal contact

Mieke (55): “Vroeger ging je naar de bakker en als je ‘pech’ had, was je pas een uur later weer thuis. Of je kwam de buurman tegen die honderduit vertelde over zijn reis naar Frankrijk, of een leerkracht van vroeger die wilde weten hoe het met je ging. Maar tegenwoordig hebben de mensen geen tijd meer om een babbeltje te slaan. Of geen zin, dat kan ook. Tenzij je een hond hebt.

Als wij met Martha gaan wandelen, zien we mensen die ons tegemoetkomen al van ver glimlachen en worden we niet veel later aangesproken – toch negen van de tien keer. ‘Wat een mooie hond! Welk ras is het?’ Of: ‘Het is toch echt geen weer om te wandelen, hè.’ (lacht) Martha is al even aandoenlijk als een pasgeboren baby, die iedereen wil bewonderen en complimenteren.

Martha is al even aandoenlijk als een baby. Iedereen wil haar bewonderen

Die babbeltjes onderweg geven ons altijd een goed gevoel. Zeker nu de kinderen allemaal het huis uit zijn. Het heeft Hans en mij ook doen beseffen hoe belangrijk sociaal contact is. Het is bijzonder jammer dat we het verleerd zijn om tijd te maken voor een praatje, of om elkaar vriendelijk te begroeten. In een tijd waarin de mensen eenzamer zijn dan ooit kan dat nochtans een verschil maken, dat merken wij alvast.”

8. “Honden maken je veerkrachtiger”

Je hebt ongetwijfeld al gehoord van oxytocine: het liefdeshormoon dat je hersenen aanmaken als je je geliefden een knuffel geeft en dat je intens gelukkig laat voelen. Maar… oxytocine komt niet alleen vrij als je mensen knuffelt, maar ook als je een hond of een kat aait. Meer nog: gewoon al een kwartier in het gezelschap van je huisdier vertoeven of even lang gaan wandelen – is al voldoende.

Gewoon al een kwartier in het gezelschap van je huisdier vertoeven maakt oxytocine vrij, het liefdeshormoon Hondencoach Jeroen Oomen

Naast oxytocine komen er trouwens nog meer gelukshormonen vrij, waaronder dopamine, endorfine en serotonine. Hondencoach Jeroen Oomen: “Die hormonen spelen een belangrijke rol in het omgaan met stressklachten, een burn-out, een depressie en zelfs een posttraumatische stressstoornis. Daarnaast krijgt je lichaam door beweging een nieuwe stressprikkel, net als wanneer je onder een ijskoude douche gaat staan. Daardoor ontstaat een vecht-of-vluchtreactie (de hartslag gaat omhoog, de spieren spannen op, de zintuigen worden scherper, red.), waarna het lichaam endorfines en do­pamines gaat aanmaken, gelukshormonen dus.”

Bezint eer ge begint… als je een hond in huis wilt nemen.

Het lijkt leuk, zo’n kwispelende viervoeter, maar vergeet niet dat een huisdier niet voor even is, maar voor een heel (dieren)leven. Doe de check en kijk of er een hondenbaasje in je schuilt:

Ik heb genoeg plek in huis en mijn tuin is omheind.

Ik ben genoeg thuis om mijn hond de nodige aandacht te geven (zo’n twee uur elke dag).

Ik besef dat een hond geld kost (tussen de 800 en 1500 euro per jaar, afhankelijk van het ras).

