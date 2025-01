Pilates: wat is het en waarom is het goed voor je?

Voelt yoga voor jou wat te zweverig aan, maar wil je toch graag je lichaam versoepelen en versterken? Dan is pilates misschien wel iets voor jou. Maar wat houdt de bewegingsvorm precies in en waarom is het zo goed voor je lichaam?

Wat is pilates?

Delphine Steelandt, pilates-instructeur, sportcoach en voedingsdeskundige: “Pilates is een bewegingstherapie die gericht is op je spieren versterken, om een sterk maar ook soepel lichaam te krijgen. Het werd ontwikkeld door Joseph Pilates in de vroege twintigste eeuw en heette aanvankelijk ‘contrology’, omdat je de oefeningen in een pilatesreeks heel precies en gecontroleerd dient uit te voeren.”

Bij het beoefenen van pilates wordt er gefocust op zes basisprincipes:

control

centering

concentration

precision

breath

flow

Pilates versoepelt en versterkt het hele lichaam gelijkmatig met oefeningen die starten vanuit de core spieren (de dieperliggende buik- en rugspieren die ruggengraat, bekken en schouders met elkaar verbinden).

Welke verschillende varianten pilates bestaan er?

Delphine Steelandt: “De basis van pilates is altijd op de mat, waarbij je eigen lichaamsgewicht gebruikt. Hier kunnen allerlei tools aan worden toegevoegd, zoals een ‘magic ring’, balk of kleine bal. Afhankelijk van de oefening kun je met deze tools dieper gaan, de oefening moeilijker of makkelijker maken, of gerichter uitvoeren.

Daarnaast kan worden gevarieerd met pilates op apparatuur: de combinatie mat en machines is dikwijls ideaal, omdat je zo verschillende spiergroepen kunt aanspreken.”

Een chair (of wunda chair) is een compact bankje met pedalen en een beweegbaar platform dat met veren is verbonden. Zowel de pedalen als het platform kun je omhoog en omlaag duwen, waardoor je spieren meer weerstand krijgen tijdens de sessie. Dit helpt om je balans, houding en coördinatie te verbeteren. Sommige chairs hebben handgrepen die je kunt vasthouden voor extra ondersteuning.

Een reformer ziet eruit als een bed met een plank waar veren aan werden bevestigd. Die bieden weerstand tijdens de oefeningen, om zo de spieren extra uit te dagen en de flexibiliteit te boosten. Hoe minder weerstand op de veren, hoe intenser de oefening, omdat je kracht moet gebruiken om die spanning tegen te houden.

Een cadillac is een gelijkaardig toestel met extra hulpstukken zoals stangen en lussen, waarbij de focus vooral op krachttraining en stretching ligt. Tijdens zo’n sessie wordt flink aan de kernspieren, armen, benen en rug gewerkt.

Een barrel heeft een halfronde, gebogen vorm en wordt vaak gebruikt in combinatie met een reformer of cadillac. Het wordt vooral gebruikt om de flexibiliteit van de wervelkolom te verbeteren, de core te versterken en om diepe stretchoefeningen uit te voeren. Dit helpt bij het verbeteren van de flexibiliteit van de rug, heupen en schouders.

Wanneer doe je pilates?

Of je nu man of vrouw, jong of oud, stijf of soepel bent: pilates is voor iedereen gunstig. Het helpt namelijk om je lichaam te versterken, soepeler te maken en is een ideale bewegingsvorm voor als je een hele dag achter de computer zit. Pilates is fantastisch om je houding te verbeteren en om rug- en nekklachten te verhelpen en te voorkomen.

Wanneer je het beter niet doet, is bij acute pijn, zoals een verschot in je rug of verrekte nek. Neem dan beter rust en ga naar je huisarts indien nodig.

Wat zijn de voordelen van pilates?

Pilates verbetert je lichaamshouding .

De wervelkolom en het gehele lichaam wordt soepel en sterk .

Het voorkomt en verhelpt blessures .

Het vermindert stress doordat je geest zich focust op hoe het lichaam beweegt.

Je lichaamsbewustzijn vergroot .

Het is een supergoede ondersteuning voor andere bewegingsvormen, zoals lopen en krachttraining. Veel topsporters doen pilates om hun trainingen te ondersteunen.

Wat is het verschil tussen pilates en yoga?

Hoewel beide bewegingsvormen elkaar perfect kunnen aanvullen, zijn er enkele verschillen tussen pilates en yoga. Pilates-instructeur Delphine Steelandt legt de grootste uit:

Start to pilates!

Zin om pilates te proberen? Hier vind je heel wat pilates-reeksen die focussen op bijvoorbeeld een sterkere rug, strakkere buikspieren, ontspanning of zwangerschap. Doe mee en word de sterkste versie van jezelf!

Met dank aan Fantina Van Berendoncks (Fantiflow.com) en Delphine Steelandt (houseofpilates.be)

