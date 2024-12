Bewegen is goed voor je lichaam en geest. Het maakt je lichaam sterker, soepeler en helpt je mentaal ontspannen. In deze reeks helpen wij je samen met coach Delphine Steelandt op weg.

Onze expert

Delphine Steelandt is voedingsdeskundige en sportcoach. Ze ontwikkelde Libelle’s Fitplan en schreef intussen acht boeken over sport en gezondheid, waaronder #FitBody, #FitPlus en The Right Mindset, om je te helpen naar het ultieme evenwicht tussen gezonde voeding, uitdagend sporten en bewegen, en het creëren van de juiste mindset.

Waarom je evenwicht trainen?

Balans houden is erg belangrijk als je flexibel door het leven wilt blijven gaan:

Je versterkt je spierkracht en verbetert je stabiliteit en evenwicht .

en . Je oefent je spieren aanspannen om bepaalde bewegingen correct uit te voeren . Dat verkleint de kans om je evenwicht te verliezen, te vallen of blessures op te lopen tijdens het sporten (aangezien je lichaam sneller in staat is om zichzelf te corrigeren).

. Dat verkleint de kans om je evenwicht te verliezen, te vallen of blessures op te lopen tijdens het sporten (aangezien je lichaam sneller in staat is om zichzelf te corrigeren). Bij veel mensen is één zijde van het lichaam beter ontwikkeld dan de andere. De spierkracht en coördinatie is daar sterker. Zo’n verschil is dikwijls niet merkbaar, maar kan op lange termijn ervoor zorgen dat je (onbewust) wat scheef gaat lopen of een andere houding aanneemt om te compenseren. Ontwikkel de beide kanten van je lichaam door balansoefeningen, dan kun je rug- en heupklachten vermijden .

. En ten slotte: door de grote focus die je nodig hebt om balansoefeningen uit te voeren, stopt je gedachtestroom even. Het heeft dus ook een groot ontspanningseffect.

Oefeningen voor evenwicht en ontspanning

Naast een balansoefening, toont coach Delphine Steelandt je enkele relaxatieoefeningen. Die zorgen voor meer rust in je lichaam en hoofd, al helemaal wanneer je ze combineert met de juiste ademhaling. Integreer ze op regelmatige basis in je leven (doe ze bijvoorbeeld dagelijks na het opstaan) om er de vruchten van te plukken.

1. Balans op één been

Ga goed rechtop staan, hou je schouders naar achteren en span je buik en bilspieren op. Zet je handen in je zij en hef één been gebogen op. Beweeg je been op en neer. Vergeet niet om goed door te ademen: in door je neus, uit door je mond. Wissel na dertig seconden van been.

Een stapje verder? Hou je armen in de lucht en beweeg ze, samen met je been, op en neer. Nog een niveau hoger? Probeer één oog dicht te doen, of zelfs twee. Hoe meer zintuigen je afsluit, hoe moeilijker de oefening wordt.

2. Kat-koe

Geïnspireerd op de kat-koe-yogahouding, ga je voor deze relaxatieoefening op handen en knieën zitten. Hou je rug neutraal. Adem diep in door je neus, terwijl je een holle rug maakt. Adem dan rustig uit door je mond, kantel je heupen en maak je rug bol. Hou je kin richting je borst en trek je navel in.

3. Zittende relaxatie-oefening

Neem een zittende houding aan, met je knieën op heupbreedte. Neem je knieën vast, adem diep in en maak een holle rug terwijl je je borst naar voren duwt. Adem uit en maak een bolle rug terwijl je je heupen kantelt. Probeer alle lucht uit je longen te blazen.

Productie en uitvoering: Delphine Steelandt • Camera en montage: Jill Verheyden

