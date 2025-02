Zelfliefde: zo leer je om meer van jezelf te houden

Een gebrek aan zelfliefde is een groot probleem voor je zelfvertrouwen, maar jezelf accepteren zoals je bent is dikwijls makkelijker gezegd dan gedaan. Op mindere dagen, is een tikkeltje extra liefde en zachtheid voor jezelf op z’n plaats. Deze tips helpen je alvast op weg om meer van jezelf te houden! (Self) love is in the air!

De kracht van zelfliefde

De ene dag is de andere niet, en het is helemaal oké om je af en toe wat minder te voelen. Op zulke dagen is het extra belangrijk om zacht te zijn voor jezelf, je lichaam én geest, en jezelf wat ruimte en rust te gunnen.

De kracht van zelfliefde valt niet te onderschatten: het zorgt voor een goed gevoel van eigenwaarde, een positief zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Wie zichzelf graag ziet is in staat gezonde relaties op te bouwen met anderen. Jezelf graag zien is immers een voorwaarde om anderen graag te zien.

11 tips om meer van jezelf te houden

Meer van jezelf leren houden is dikwijls een proces van vallen en opstaan. Soms flitsen negatieve gedachten als vanzelf door je hoofd. Hoe doe je dat nu eigenlijk, je zelfliefde een boost geven? We geven alvast enkele liefdevolle tips om je te helpen.

1. Wees je bewust van je eigenwaarde

Een gebrek aan zelfliefde heeft vaak te maken met een minderwaardigheidsgevoel. Je bent nochtans net zoveel waard als iemand anders. Niet noodzakelijk meer, maar zeker ook niet minder.

Stop met jezelf als minderwaardig te zien en profileer jezelf steeds als gelijkwaardig aan de ander. Want wie zich als minderwaardig gedraagt bij anderen, wordt ook vaak zo behandeld. Praat met liefde over jezelf en corrigeer jezelf als je minderwaardig over jezelf denkt of praat. Omdat dat corrigeren zo belangrijk is, is dat besef dat je jezelf naar beneden haalt heel belangrijk.

2. Accepteer je minpunten

Minpuntjes: iedereen heeft ze, en ze maken je tot wie je bent. Niemand is perfect, en niemand zal dat ooit zijn. Het is fijn om aan jezelf te blijven sleutelen en je persoonlijkheid te ontwikkelen. Maar let erop dat negatief zelfkritiek niet te bovenhand neemt. Want waar je je op focust, dat groeit. En die negatieve energie ben je liever kwijt dan rijk.

Relativeer daarom het gewicht van je eigen minpunten en bekijk jezelf als geheel vanuit een helikopterperspectief. Je bent – net als iedereen – een combinatie van verschillende mooie kwaliteiten en ja, ook mindere kantjes. Er is dus geen reden om te focussen op een klein foutje of elk minpuntje.

3. Leer uit fouten

Misschien tob je dagenlang over dat ene foutje dat je vorige week maakte. Fouten maken is echter menselijk en bovendien noodzakelijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Leer eruit en laat ze je niet achtervolgen. En denk eraan: niemand herinnert zich die ene fout van vorige week, want iedereen is (stiekem) druk bezig met zichzelf . 😉

4. Let it go!

De weg naar zelfliefde betekent vaak ook leren loslaten. Het heeft geen zin om te blijven piekeren over het verleden of een toekomst die je niet in de hand hebt. Je piekergedrag lost namelijk niets op, dus het kan maar beter geen obstakel zijn om een gelukkig leven te leiden.

Maar dat loslaten geldt ook op een andere manier. Zo is er misschien iets of iemand die je leven vult met negativiteit. Dan is het ook hier een goed idee om afstand te nemen van de situatie of persoon. Want of het nu gaat om je eigen negatieve energie of die van buitenaf, je zou ervan versteld staan hoe je zelfliefde opveert eens je bevrijd bent van die negatieve ballast.

5. Wees trots op jezelf

Zelfs al is de uitkomst niet wat je er op de korte termijn van had verwacht, het feit dat je probeert en je best doet is iets om trots op te zijn. Niet alleen het resultaat telt, maar ook de weg ernaartoe is van groot belang.

Sta even stil bij wat je al hebt bereikt op al die jaren. Misschien wandel je sinds dit jaar wat vaker naar de winkel, of knutselde je laatst een mooi bloemstuk in elkaar. Wees trots en herhaal dat vaak genoeg luidop in de spiegel. Door het hardop te benoemen, word je je nog meer bewust van je prachtige zelf.

6. Zet jezelf op nummer 1

Zorg je er vooral voor dat anderen het naar hun zin hebben? Dat is een mooie eigenschap, maar vergeet vooral jezelf niet. Zelfliefde is ook écht zorg dragen voor jezelf. Maak van je eigen (mentale) gezondheid en geluk een prioriteit. Voel je vooral niet schuldig om jezelf wat vaker als hoogste prioriteit te aanzien. Want als je jezelf niet top voelt, kun je maar moeilijk bijdragen aan het welzijn van anderen.

Af en toe een moment voor jezelf nemen doet goed: neem de broodnodige rust en denk even na over de bergen die je al hebt beklommen. Je lichaam en geest hebben herstelmomenten nodig, waarbij je verantwoordelijkheden die op je schouders rusten het hoofd kunt bieden, en je gedachten op een rijtje kunt zetten.

7. Maak keuzes voor jezelf

We twijfelen vaak aan onszelf en de keuzes die we maken. Je kent jezelf beter dan wie dan ook, dus niemand kan eigen beslissingen beter inschatten dan jijzelf. En wie zegt dat je steeds moet kiezen in functie van anderen? Het is niet altijd even makkelijk, maar door wat vaker je grenzen aan te geven, en vooral op jezelf te vertrouwen neem je zelf het roer in handen. Vorm aan je eigen leven geven geeft voldoening en voedt elke vorm van zelfliefde.

8. Je bent meer dan je fysieke uiterlijk

Door de opkomst van sociale media zou je jezelf helemaal kunnen verliezen in schone schijn en uiterlijke kenmerken. Maar het tegendeel is waar: je eigenwaarde ligt in die mooie mix van eigenschappen die je bent, en niet in hoe je er uitziet.

9. Wees eerlijk naar jezelf toe

Oprecht van jezelf houden, betekent eerlijk kijken naar je gevoelens. Ben je blij? Erken de vreugde. Voel je je verdrietig? Erken dan evengoed het verdriet. Kijk oprecht naar je gevoelens en leg jezelf geen beperkingen op. Alle gevoelens mogen er namelijk zijn en hebben steeds hun waarde.

Zit je vast in een negatieve spiraal? Onderzoek dan je gevoelens en gedachten, en stel jezelf de vraag vanwaar ze komen. Begrijpen wat je triggert en hoe je negatieve gedachten ontstaan, kan helpen om uit de spiraal te ontsnappen. Je bent immers meer dan je gevoelens.

10. Wees dankbaar

Steeds focussen op tegenslagen of minder leuke dingen zorgt voor grote schade aan je zelfvertrouwen. Probeer dus meteen ook stil te staan bij de positieve keerzijde en de opportuniteiten die ermee gepaard gaan.

Wees dankbaar voor fijne én minder fijne gebeurtenissen, want ze hebben je gemaakt tot de persoon die je nu bent. Ook al voelt het niet altijd zo, er is altijd iets om dankbaar om te zijn. Probeer daarom elke dag tenminste drie kleine of grote dingen te benoemen waar je dankbaar om bent. Dankbaarheid brengt je niet alleen perspectief, het is van essentieel belang om geluk en zelfliefde te boosten.

11. Vergelijk jezelf niet met anderen

Sociale media zorgen ervoor dat je steeds meer inkijk krijgt in het leven van iemand anders. Het zit in onze aard om competitief te zijn en onszelf te vergelijken met anderen, maar toch brengt dat weinig tot niets op. Je ziet steeds maar één kant van iemand anders, en waarschijnlijk ook enkel de beste. Hoewel je zeker kunt leren van iemand waar je naar opkijkt, jij hebt je eigen pad. Om een oude getrouwe boven te halen: ieder huisje heeft zijn kruisje. Focus dus maar op je eigen mooie weg en bedenk eens waar je nu staat als je vergelijkt met een aantal jaar geleden.

Bron: healthline.com, justbeyou.nl

Meer tips om van jezelf te houden:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!