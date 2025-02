Stress verjagen? 5 manieren om mild te zijn voor jezelf

Overvolle agenda’s, lange dagen, meer verwachtingen en dus ook meer stress… Voor we het weten, hollen we onszelf voorbij. En… wordt onze innerlijke criticus wakker: plots is niks nog goed genoeg. De remedie? Mild zijn voor jezelf.

Met deze tips van Sofie Verstraeten, experte mentaal welbevinden bij Gezond Leven, leer je hoe je wat liever kunt zijn voor jezelf in hectische periodes.

1. Laat je emoties toe

Wanneer we in een stressvolle periode zitten, kunnen onze emoties groter aanvoelen. Vaak proberen we die negatieve gevoelens weg te duwen. Of klampen we ons er net aan vast. Beide reacties zorgen er uiteindelijk voor dat we alleen maar méér stress ervaren. Daarom is het belangrijk om gevoelens van verdriet, boosheid, frustratie, … toe te laten, ze te laten zijn en ze te aanvaarden. Pas dan kun je ze loslaten. Hoe? Dat leer je met deze oefening.

2. Geef jezelf niet onterecht de schuld

Een sollicitatie waarbij je de job niet kreeg of een relatie die toch niet loopt zoals verwacht: het zijn teleurstellende ervaringen waarbij we vaak onszelf de schuld geven. Ten onrechte, want we hebben niet altijd alles in de hand. Soms ligt het probleem buiten onze macht.

Probeer in zo’n geval wat afstand te nemen en analyseer het gebeuren zo objectief mogelijk. Zo kun je bepalen of je er iets aan kunt doen of niet. Wanneer dat niet zo is, is het belangrijk om dat te accepteren. Dat kan door middel van dit stappenplan:

Benoem het probleem. Hoe reageer je erop? Wat voel je? Wat denk je? Wat doe je? Hoe kun je deels iets aan de situatie veranderen? Als dat niet gaat, kun je dan iets veranderen aan hoe jij naar de situatie kijkt of ermee omgaat? Hoe kun je meer inzetten op de behoefte die achter jouw gevoel schuilt? Welke positieve gedachten kunnen hierbij helpen? Welke stappen kun je al ondernemen? Welke dingen kun je niet veranderen en wil je accepteren? Verzin een paar motiverende zinnen die je tegen jezelf kunt zeggen. Welke dingen kunnen je helpen om je gevoel te accepteren en los te laten?

3. Pas je empathie eens toe op jezelf

‘Ja maar, dat kan ik helemaal niet’, ‘Ik ben niet weggelegd voor…’, ‘Ik ben gewoon heel slecht in…’: we hebben allemaal wel eens negatieve gedachten. De kunst is om je daar niet te hard tegen te verzetten. Het is menselijk om je af en toe rot te voelen of om negatief te denken.

Als dergelijke gedachten door je hoofd blijven spoken, kan het helpen om je in te beelden hoe je zou reageren als een goede vriend(in) in dezelfde situatie zou zitten. Zou je daar even streng tegen spreken? Of zou je op een milde toon ook begripvol zijn? Probeer die empathie eens toe te passen op jezelf. Iedereen maakt fouten, iedereen heeft recht op mildheid.

4. Leer je sterktes kennen

Focus niet enkel op je minder goede kantjes, maar zet jouw sterktes in de verf! Misschien ben je wel een uitstekende kok of een geboren bemiddelaar. Weet je niet goed wat jouw talenten zijn? Ontdek het dan met deze oefening. Eens je jouw sterktes kent, kan je ze vaker inzetten. Op die manier krijg je meer energie en voel je je beter in je vel. Weet wel: je hoeft niet in alles sterk te zijn! Iedereen heeft zijn eigen setje unieke talenten.

5. Plan meer me-time in

De was ophangen, kinderen naar de muziekles brengen, een vergadering voorbereiden, naar de supermarkt hollen, … Ben jij soms ook zo druk bezig met van alles en nog wat dat je jezelf vergeet? Onthoud dan toch zeker dit: het leven is meer dan alleen ‘moeten’.

Het is belangrijk om regelmatig tijd te maken voor dingen die je écht plezant vindt. Dat geeft je meer energie om andere dagdagelijkse taken aan te pakken. Want op een moeilijke dag kun je het gevoel hebben dat niéts echt leuk is. Probeer dan bijvoorbeeld eens terug te denken aan momenten in het verleden: wat vond je toen prettig? Wat deed je toen deugd? Inspiratie nodig? Maak je persoonlijke me-time top 10.

