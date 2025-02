Zo herken en behandel je een vitamine B12-tekort

Vermoeidheid, hoofdpijn en oorsuizen: het zijn maar enkele klachten die wijzen op een vitamine B12-tekort. Heb jij er ook last van? Lees dan zeker even verder!

Vitamine B12

Vitamine B12 is een stof die je lichaam zelf niet kan aanmaken, maar die wel heel belangrijk is voor je zenuwstelsel en de aanmaak van rode bloedcellen. Als je een langdurig tekort hebt en je er niets aan doet, kun je last krijgen van bloedarmoede en nog erger: onomkeerbare schade aan je zenuwbanen. Herkennen en behandelen is dus de boodschap!

Symptomen

Vitamine B12 komt alleen voor in dierlijke producten zoals vlees, kaas en eieren. Daarom kunnen vegetariërs en veganisten sneller last krijgen van een vitamine B12-tekort. De belangrijkste symptomen zijn:

vermoeidheid

hoofdpijn en duizeligheid

misselijkheid

concentratieproblemen

tintelingen in de handen en voeten en onrustige benen

slaapproblemen

oorsuizen

darmklachten

Behandelen

Om zeker te weten dat je een tekort hebt, kun je een bloedtest laten uitvoeren door de dokter. Hieruit wordt duidelijk welke behandeling je best kunt volgen. Heb je een zwaar tekort, dan zal de dokter je waarschijnlijk injecties voorstellen. Heb je een klein tekort of blijk je gevoelig te zijn, hou dan zeker rekening met:

Extra B12 in je voeding : vooral vlees, zalm, zuivelproducten en eieren zijn goede bronnen. Veganisten grijpen best naar sojamelk verrijkt met B12, tofu en zeewier.

: vooral vlees, zalm, zuivelproducten en eieren zijn goede bronnen. Veganisten grijpen best naar sojamelk verrijkt met B12, tofu en zeewier. Eventueel een aanvullende B12-kuur. Er bestaan tabletten die je onder je tong kunt laten smelten, zodat de werkzame stoffen rechtstreeks in je bloedbaan terechtkomen. Vraag zeker raad aan je dokter of apotheek vooraleer je aan een kuur begint.

