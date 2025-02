Vitamine A, B, C, E … Allemaal hebben ze hun eigen werking om je huid mooi en gezond te houden. Sommige zorgen voor een instant effect, zoals vitamine C: een trendingrediënt in de beautywereld die heel wat voordelen met zich meebrengt!

De kracht van vitamine C

Vitamines zijn onmisbaar voor een goede gezondheid, en ook je huid profiteert zo nu en dan van een vitaminekuur. Heel wat schoonheidsproducten barsten van de antioxidanten en vitamines die je huid een boost geven en vroegtijdige veroudering tegengaan. Vitamine C is daar eentje van: een echte weldoener voor je huid en een van de meest bestudeerde ingrediënten in de beautywereld.

Wat is vitamine C en wat zijn de voordelen voor je huid?

De vitamine komt van nature voor in de buitenste twee lagen van je huid, maar neemt af naarmate je ouder wordt. Net daarom kan het zo goed zijn om huidverzorging met het krachtige antioxidant te smeren:

Het maakt je huid frisser en stralender , al vanaf de eerste paar keren dat je het gebruikt.

, al vanaf de eerste paar keren dat je het gebruikt. Het stimuleert de aanmaak van collageen , wat je huid steviger maakt.

, wat je huid steviger maakt. Het beschermt tegen irritatie, ontstekingsreacties en vervuiling .

. Het verbetert het natuurlijke genezingsproces , waardoor vlekken na puistjes beter vervagen.

, waardoor vlekken na puistjes beter vervagen. Het is een uitstekend middeltje tegen zichtbare zonneschade en oppervlakkige pigmentvlekken .

. Het kan huidproblemen als acne en rosacea verminderen.



Welke soort vitamine C kies je?

De ene vitamine C in huidverzorging is de andere niet.

Ascorbinezuur (L-ascorbinezuur of L-ascorbic acid) is de meest bekende en beste soort in zorgvuldig samengestelde huidverzorgingsproducten. Een voorwaarde van deze soort is wel dat je het vers gebruikt: daarom werken heel wat fabrikanten met een vitamine C-poeder dat je zelf nog in het product vermengt.

(L-ascorbinezuur of L-ascorbic acid) is de meest bekende en beste soort in zorgvuldig samengestelde huidverzorgingsproducten. Een voorwaarde van deze soort is wel dat je het vers gebruikt: daarom werken heel wat fabrikanten met een vitamine C-poeder dat je zelf nog in het product vermengt. Naast ascorbinezuur zijn natrium ascorbylfosfaat, ascorbylpalmitaat, retinyl ascorbaat, tetrahexyldecylascorbaat en magnesiumascorbylfosfaat het meest stabiel en effectief voor de huid. Deze soorten zijn erg effectief in combinatie met andere antioxidanten en celcommunicerende ingrediënten, zoals niacinamide en retinol.

Hoe gebruik je het?



1. Check de ingrediëntenlijst

Je vindt de vitamine terug in verschillende producten, zoals crèmes, serums, oogcrèmes en gezichtssprays. Zorg ervoor dat je een product met een voldoende hoge concentratie kiest om van de voordelen te kunnen genieten. Je hebt minstens 4% nodig.

Om erachter te komen of er voldoende in een product aanwezig is, kun je naar de ingrediëntenlijst kijken: de stof staat best bovenaan vermeld (of in ieder geval in het eerste 1/3 deel van de lijst).

2. Check de verpakking

Vitamine C is een fantastisch, maar erg instabiel ingrediënt. Met andere woorden: het kan heel slecht tegen vocht, licht en zuurstof en oxideert pijlsnel als het in de verkeerde verpakking zit. Kies daarom altijd voor een luchtdichte verpakking, een tube of pompflacon, of voor een ondoorzichtig glazen flesje. Bewaar je producten altijd in je badkamerkastje en laat ze niet zomaar in de zon staan.

3. Check de houdbaarheid

Elk beautyproduct is slechts beperkt houdbaar. Check daarom de houdbaarheid, aangegeven met een symbool van een potje met een cijfer. Dat cijfer zegt hoeveel maanden (M) je het product na opening kunt gebruiken. Eens de houdbaarheidsdatum verstreken is, zal de werking beginnen afnemen of kunnen er zuurstofradicalen vormen (wat zorgt voor het tegenovergestelde effect).

4. Bouw het gebruik op

Omwille van de stabiliteit, moet een krachtige vorm van vitamine C worden geformuleerd met een lage pH-waarde. Op deze extreem zure pH zou een gevoelige huid kunnen reageren, waardoor het in dat geval een goed idee is om het gebruik op te bouwen.

Begin met een lagere concentratie (bijvoorbeeld: 5%) en bouw langzaam op naar een hogere concentratie (bijvoorbeeld: 10%).

(bijvoorbeeld: 5%) en bouw langzaam op naar een hogere concentratie (bijvoorbeeld: 10%). Laat je huid wennen door het product 2 keer per week in je huidverzorgingsroutine te introduceren (bijvoorbeeld: op woensdag en zondag) om zo stilaan op te bouwen naar elke dag.

in je huidverzorgingsroutine te introduceren (bijvoorbeeld: op woensdag en zondag) om zo stilaan op te bouwen naar elke dag. Zet een stapje terug of stop met het gebruik als zich irritatie voordoet, en contacteer je huidspecialist of dermatoloog.

5. Smeer ’s ochtends

De vitamine boost de werking van een zonnebrandproduct en biedt een betere bescherming tegen uv-stralen. Het is daarom ideaal om het ’s ochtends te gebruiken.

Nog méér vitaminebommetjes voor je huid?

Vitamine C valt perfect te combineren met andere vitamines in huidverzorgingsproducten. Samen met vitamine E vormt het bijvoorbeeld een gouden duo! Hier lees je welke toppers je huid nog meer boosten en doen stralen.

Bronnen: Paula’s Choice, Dr. Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie.

Meer over je huid:

