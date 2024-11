Gespot op kerstbeurzen en in kerstcollecties: de trendkleuren voor kerst 2024! Naast klassieke kleuren als groen, rood en wit, zijn er heel wat (verrassende!) kleurenpaletten populair dit jaar. Laat je inspireren:

Trendkleuren kerst 2024

1. Saliegroen

Saliegroen is, op het vlak van interieur, een van de meest geliefde groentinten. Ook deze kerstperiode: de kleur zorgt voor warmte en gezelligheid en voegt een vleugje feestelijkheid toe in combinatie met glanzende metallic tinten. Salie combineert daarnaast prachtig met lichte houttinten, om het natuurlijke aspect van de kleur te onderstrepen. Een absolute winner dit feestseizoen.

Wout Hendrickx

2. Blauw

Blauw is al jaren populair in kerstdecoratie. Gecombineerd met wit doet deze kleur aan het gezellig ijzige van de winter denken: feeëriek en fris, waarin je vooral lichte blauwtinten in de spotlight zet. Ook kobaltblauw doet het dit jaar goed: met z’n diepe tint zorgt deze kleur voor lekker veel luxe in je kerstinterieur, vooral in combinatie met gouden kerstdecoratie.

Joost Govers

3. Metallics

Wie aan feest denkt, denkt misschien meteen aan glanzende tinten. Ook in 2024 zijn metallics, en dan vooral goud, zilver en rosé, populair voor kerst. Leuk als feestelijk accent in je kerstboom of kerstinterieur, maar ook om uitbundig met elkaar te combineren. More is more, als het van deze trend afhangt!

Joost Govers

4. Goud en wit

Een combinatie waar je niet omheen kunt voor kerst, is goud en wit. Samen met zachte stoffen zoals teddy en fluweel zorg je voor een trendy en fris interieur! Ook LED-kaarsen, een grote trend voor kerst 2024, mogen niet ontbreken: die zijn in vergelijking met klassieke kaarsen een pak milieuvriendelijker, veiliger en beter voor de luchtkwaliteit in je huis.

Wout Hendrickx

5. Oudroze

Romantiek viert hoogtij, met kerstballen, stoffen bloemen en streelzachte decoratie in een oudroze kleurenpalet. Prachtig met witte en crèmetinten voor een dromerig kersttafereel! Mag het voor jou wat meer opvallen? Dan kun je ook kiezen voor fel fuchsia, dit jaar vooral gespot in kerstdecoratie. Leuk om volop te mixen en matchen, met verschillende texturen en glanzende en matte afwerkingen.

Wout Hendrickx

6. Klassieke kleuren

Klassieke kerstkleuren als rood en groen blijven ook dit jaar populair. Volgens de trendkleuren voor kerst in 2024 worden ze niet meteen met elkaar gecombineerd, maar wel met wit. Rood en wit zorgt voor een portie nostalgie in je kerstversiering, groen en wit brengt dan weer een gevoel van rust en natuur naar binnen.

Joost Govers

7. Terracotta

Deze trend doet een beetje denken aan het bos, met herfstachtige terracottatinten die je kerstinterieur supergezellig maken. Heel mooi als accentkleur bij saliegroen, of om te combineren met wat opvallendere kleuren zoals fuchsia en kobaltblauw voor een portie pit. Twijgjes, groene takjes en gedroogde bloemen zijn een gedroomde match met deze trendkleur, terwijl brons en goud een vleugje feestelijkheid toevoegen.

Joost Govers

8. Zacht fumé

Fumé, de welbekende zachtbruine kleur van oude apothekersflessen, wordt dit jaar erg veel gespot in kerstdecoratie. Deze warme tint valt dan ook met zo goed als alle kleuren te combineren, en zorgt meteen voor een warm en gezellig accent. Natuurlijke materialen complementeren de kleur: denk maar aan takjes, twijgjes, dennenappels, houten accenten en gedroogd fruit.

Wout Hendrickx

9. Boho

Mag niet ontbreken in dit lijstje van trendkleuren voor kerst 2024: de bohemian stijl, waarbij wit, hout en fluffy materialen centraal staan. Scandinavische, minimalistische accenten zetten deze trend kracht bij: tijdloos en tegelijk niet zo alledaags.

Wout Hendrickx

