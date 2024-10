Heb jij de voorbije weken de smaakmakende verhalen van hoofdredactrice Karen op de voet gevolgd, en denk je nu: die Libelle-wijn wil ik toch eens proeven? Wel, dat kan vanaf nu! De Belle Madam est arrivé, en je kunt ze nu bestellen.

Van een wijndroom naar een droom van een wijn

Na alle verhalen van Karens wijnavontuur wil je vast je lippen zetten aan een glaasje met onze Belle Madam-wijn. Voor wie uit de lucht komt vallen: hoofdredactrice Karen wilde dolgraag een Libelle-wijn maken en trok daarvoor enkele maanden geleden naar Frankrijk, op zoek naar een chateau die haar wijndroom zou waarmaken. Ze hield halt bij Château Canet, een uniek wijndomein vlakbij Carcassonne, waar powerkoppel Floris en Victoria aan het roer staan.

Samen nipten, walsten, mengden en roken ze aan een hele resem wijntjes om een absolute topsmaak te bekomen. En zo zag de Libelle-wijn plots het levenslicht en werd hij omgedoopt tot de ‘Belle Madam’. Benieuwd vanwaar de inspiratie voor deze naam komt? Dat ontdek je hier! Altijd leuk om op feestjes iets interessants te kunnen vertellen over hetgeen dat in je glas zit, toch?

Klinken met de Belle Madam

Een van de belangrijke vereisten van Karen? De Libelle-wijn moest zijn zoals Libelle en haar lezeressen: lief, toegankelijk en vrouwelijk. Met de Belle Madam beperk je je dus niet tot het lezen van, maar proef je Libelle ook. Maak maar vast ruimte in je wijnkelder of op het wijnrek in de keuken, want de Belle Madam is nu verkrijgbaar!

Keuze uit drie pakketten:

een pakket met zes flessen van onze volle, maar toegankelijke rode wijn; een pakket met zes flessen van de rijke, fruitige witte wijn; of ga voor het beste van beide werelden met het gemengde pakket (want waarom kiezen als je ze allebei kunt proeven, toch?).

Zes flessen in een pakket voor € 59,99*, dat is zes keer proosten op het leven met de Belle Madam!

*gratis verzending vanaf 2 pakketten

Witte wijn die te koud is en rode wijn die daarentegen vaak weer niet op de gewenste kamertemperatuur geserveerd wordt. Om optimaal van de smaak en de kwaliteit van de wijn te kunnen genieten, serveer jij je (Belle Madam-) wijn voortaan op de ideale temperatuur met onze tips!

Wacht niet te lang om een pakket te bestellen, want deze actie loopt tot en met 31 december, zolang de voorraad strekt!

