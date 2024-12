Duurzaam kerstcadeau: 11 leuke ideeën

Je vrienden en familie verrassen met kerstcadeautjes is één ding, maar als ze dan ook nog eens duurzaam zijn, is het plaatje compleet! Geen inspiratie? Met deze ideeën voor een duurzaam kerstcadeau zit je altijd goed.

Duurzaam kerstcadeau

Stilstaan bij duurzaamheid is belangrijk om zorg te dragen voor mens en milieu. Kies voor minder plastic, eet vaker vegetarisch, laat de auto een keer meer staan, recycleer goed, … En kies bewust om duurzaam te consumeren, ook tijdens de kerstperiode.

Ben jij nog op zoek naar een duurzaam kerstcadeau? Misschien heb je nog wel iets liggen in huis om iemand een plezier mee te doen, of maak zelf een kerstcadeau (zoals een gehaakt huisje, een geurkaars of een macramé onderzetter). Koop je liever een duurzaam cadeau voor kerst? Hieronder vind je enkele leuke suggesties!

Gezellig thuis Gezellig thuis € 39 – MORO Essentials Maak het extra gezellig thuis met deze ecologische geurkaars, gemaakt van koolzaad- en kokoswas. De keramische pot is hervulbaar, zodat je ’m eindeloos kunt hergebruiken. Shop het hier.

Wellness in de douche Wellness in de douche € 9,95 – WONDR WONDR maakt zalige solide haar- en lichaamsproducten, zoals deze douche- en shampoobar in XL-formaat. Zo’n bar gaat superlang mee en is goed voor jou én de planeet. Shop het hier.

Zaadbommetjes Zaadbommetjes € 17,50 bij Juttu – Blossombs Maak je tuin groener en kleurrijker met deze leuke zaadbommen. Eén kraftzakje bevat zo’n 25 bommetjes: die zijn plasticvrij, bevatten biologische bloemenzaden en zijn helemaal afbreekbaar. Shop het hier.

Watjes van biokatoen Watjes van biokatoen € 16,95 – Dille & Kamille Ze zijn zacht voor je huid, je portemonnee én de planeet. De ideale redenen om herbruikbare wattenschijfjes als duurzaam kerstcadeau te schenken! Shop het hier.

Bye bye plastic flessen Bye bye plastic flessen € 79,99 – SodaStream Met een stijlvolle SodaStream tover je kraantjeswater om tot bruiswater. Je maakt tot wel 60 liter met de bijgeleverde zuurstofcilinder, dus tel maar uit hoeveel plastic flessen je daarmee uitspaart. Shop het hier.

Goed gepland Goed gepland € 34 – Redopapers Op zoek naar een mooie en handige agenda voor 2025? Dan zit je met dit Belgische exemplaar, gemaakt van 100% restpapier en gerecycleerde materialen, helemaal goed. Shop het hier.

On the go On the go € 27,95 – Kambukka Zó handig, een compacte thermosfles om een warme drank met je mee te nemen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren! Shop het hier.

Hervulbaar doucheschuim Hervulbaar doucheschuim € 39 – Marie-Stella-Maris Vul deze stijlvolle, hervulbare glazen fles op met je favoriete concentraat, voeg kraantjeswater toe en geniet van weelderig doucheschuim. Shop het hier.

Minder plastic in de keuken Minder plastic in de keuken € 8,95 – Dille & Kamille Aluminium- en vershoudfolie zijn al lang verleden tijd. Met de warmte van je handen vouw je deze herbruikbare bijenwasdoek gemakkelijk om een kom, bord of schaal. Bij het afkoelen houdt hij dan vervolgens de vorm aan. Shop het hier.

Gerecycleerde wijnflessen Gerecycleerde wijnflessen € 24,95 (set van 4) bij Kudzu – Rebottled Lege wijnflessen worden verzameld in horecazaken, gewassen, versneden en gepolijst. Het resultaat: mooie drinkglazen met hun eigen verhaal! Shop het hier.

Kerstchocolade Kerstchocolade € 11,99 – Tony’s Chocolonely Tony’s Chocolonely staat bekend om hun missie: alle chocolade 100% slaafvrij maken. Met dit kerstdoosje met verschillende smaken draag je dus ineens je steentje bij aan een betere wereld. Shop het hier.

