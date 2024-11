Foute kersttrui: 10 grappige kersttruien

De eindejaarsperiode en foute kersttruien, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wil jij dit jaar een foute kersttrui in huis halen? Ongetwijfeld vind je jouw favoriet tussen deze exemplaren!

Foute kersttrui

Met een grappige tekening, quote, 3D-effect, glitters, gekke prints of zelfs lampjes: foute kersttruien zijn tegenwoordig fouter dan fout. Ze zijn ideaal voor aan de feesttafel, een kerstfeestje of om je eindejaarsoutfit op te vrolijken. Hier vind je 10x een foute kersttrui voor dames, die je heel de eindejaarsperiode door zult willen dragen!

Mrs. Elf Mrs. Elf € 13 – Kiabi Shop het hier.

Ring my bells Ring my bells € 36,99 – Only Shop het hier.

Let it snow Let it snow € 26,99 – Only Shop het hier.

Kersttrui-jurk Kersttrui-jurk € 25 – Kiabi Shop het hier.

Falala Falala € 29,99 – Vero Moda Shop het hier.

Merry Christmas! Merry Christmas! € 39,99 – Vila Shop het hier.

Paillettenbril Paillettenbril € 29,99 – Vero Moda Shop het hier.

Dreaming of a wine Christmas Dreaming of a wine Christmas € 44,99 – Kersttruiwinkel.nl Shop het hier.

Howdy Holidays Howdy Holidays € 55 bij Zalando – Next Shop het hier.

The Grinch The Grinch € 29,99 – C&A Shop het hier.

Meer kerst:

