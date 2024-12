5x feestelijke must-do’s met kerst in Antwerpen

Zin om de kerstsfeer op te snuiven in Antwerpen? Dan doe je hier zeker en vast inspiratie op. Van de leukste plekjes van ‘Winter in Antwerpen’ tot gaan shoppen op de Meir. En ook voor kinderen zitten er enkele pareltjes tussen!

5x activiteiten tijdens kerst in Antwerpen

1. Libelle’s Kerst CreaCafé

De allergezelligste manier om kerst te vieren? Dat is samen met Libelle natuurlijk! Kom op 12, 13, 15 en 20 december samen met ons de kerstsfeer opsnuiven in Antwerpen. Vier dagen lang toveren we Het Steen om tot Kerstcafé, waar je creatieve workshops meepikt, geniet van fijne ontmoetingen en een knusse kerstsfeer én met een goodiebag naar huis gaat. En dat allemaal samen met je Libelle-vriendinnen. Een evenement dat je zeker niet wilt missen!

Tickets en info

2. Winter in Antwerpen

Op vrijdag 6 december start het programma van ‘Winter in Antwerpen’. Net als elk jaar valt er weer heel wat te beleven. Ga bijvoorbeeld schaatsen op de ijspiste en warm je nadien op in de gezellige winterbar ernaast, maak een rondje in het reuzenrad voor een fantastisch uitzicht over de sfeervol verlichte stad, bezoek de kerstmarkt…

Ga je met je geliefde naar ‘‘t Stad’? Dan is het zeker leuk om ook eens langs het Hendrik Conscienceplein te gaan waar je een romantisch momentje kunt delen onder een maretak. Vanaf dit jaar pik je op het Operaplein acrobatieacts mee, tussendoor maak je er een nostalgisch ritje op de draaimolen. Ook zorgt Joe Christmas House voor kerstige muziek op de Grote Markt!

Winter in Antwerpen: van vrijdag 6 december 2024 tot en met zondag 5 januari 2025. Alle informatie over het programma vind je terug op winterinantwerpen.be.

3. Kerstpret op kindermaat

Met kinderen een uitje maken naar de stad is niet altijd simpel. Daarom zijn er met kerst in Antwerpen enkele activiteiten specifiek voorzien voor de jongste gezinsleden.

The place to be: winterbar Den Après op de Groenplaats, naast de ijspiste. Zo is er op 6 december de grote openingsshow ‘Happily Ever After – Disney’. Op andere dagen kun je er terecht voor een fotomoment met Belle, Genie en Ariël, kindergrime en andere activiteiten. En ondertussen kunnen de ouders rustig aperitieven in de winterbar.

Op het Hendrik Conscienceplein kun je in de Erfgoedbibliotheek gaan luisteren naar vertellingen voor kinderen door niemand minder dan Dimitri Leue (4+), op het Operaplein kun je gaan kijken naar imposante acrobatie. En ook een ritje op de draaimolen of het reuzenrad (Koningin Astridplein) mogen uiteraard niet ontbreken.

Het volledige programma vind je hier.

4. Dagje kerstshoppen

Als er één plek is waar je kerstcadeautjes of een feestoutfit kunt shoppen, is het wel de Antwerpse Meir. Voor de feestdagen hebben de vitrines natuurlijk ook een sfeervol jasje gekregen. Loop je toch liever door iets kleinere straten? Geef dan ook de winkelbuurt de Wilde Zee of de Kloosterstraat een kans. Enkele van onze favoriete adresjes voor cadeau-inspiratie zijn Sissy-Boy, Mo.ment, Boekhandel Stad Leest, Casa, Rituals en Søstrene Grene.

Mooi meegenomen: in december kun je ook op zondag uitgebreid gaan shoppen in Antwerpen. De winkels zijn geopend op 8, 15, 22 en 29 december, alsook op 5 januari.

5. Een feestelijk hapje en drankje

Lekker eten mag natuurlijk niet ontbreken bij een sfeervol dagje Antwerpen. Of je nu wilt brunchen of liever ’s avonds op restaurant gaat, in onderstaande artikels ontdek je onze favoriete adresjes in Antwerpen.

Uiteraard kun je ook heerlijk opwarmen met een warme chocolademelk of glühwein in de winterbars op een van de knusse Antwerpse pleinen.

