De 14 leukste kerstmarkten van België op een rijtje

Met de feestdagen in het vooruitzicht is een winterse uitstap naar een gezellig marktje altijd een hartverwarmend idee. Benieuwd naar wat de leukste kerstmarkten van België dit jaar voor jou in petto hebben? Dan heb je hier alvast een handig lijstje.

14x de leukste kerstmarkten van België

1. Brussel

Onze hoofdstad is een vaste waarde op de kerstmarktagenda. Met de reusachtige kerstboom op de Grote Markt staat Brussel bij veel toeristen op de planning, en terecht! Tijdens ‘Winterpret’ komen miljoenen bezoekers richting ons landje. Kuier tussen de 200 feestelijke kraampjes, proef van de gepofte kastanjes, maak een toertje op het reuzenrad en trek de schaatsen aan.

TIP: Elke avond kun je op de Grote Markt een spectaculaire klank- en lichtshow bewonderen.

Winterpret Brussel: van 29 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info vind je hier.



2. Antwerpen

‘Winter in Antwerpen’ belooft opnieuw erg gezellig te worden. We kunnen ons de spekpatatjes op de Groenplaats nu al voorstellen en zien ons zo al Glühwein slurpen rond het standbeeld van Rubens. Dit jaar kun je ook de kerstsfeer gaan opsnuiven op het Operaplein en het Hendrik Conscienceplein. Het reuzenrad vind je dan weer terug op het Koningin Astridplein.

Winter in Antwerpen: van 6 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info vind je hier.



Op 12, 13, 15 en 20 december toveren we Het Steen in Antwerpen om tot een knus kerstcafé waar je aan creatieve workshops kunt deelnemen, de Libelle-redactie ontmoet en kerstcadeautjes kunt shoppen. Wees er bij, want we hebben heel wat leuks in petto. Lees er hier alles over.

3. Aalst

Ook in Aalst kun je de komende weken heerlijk ‘(over)winteren’. De aftrap geven ze op vrijdag 6 december, met heel wat lichtacrobaten, vuurspektakel en een gezellige avondshopping. De kerstmarkt op de Hopmarkt staat volledig in het teken van lekker smullen en proeven, er is ook een schaatsbaan waarop je je kunt uitleven.

(Over)winteren in Aalst: van 6 december 2024 tot 5 januari 2025. Meer info vind je hier.



4. Gent

Nog steeds een absolute topper en helemaal eigentijds. Want de ‘Winterfeesten’ in Gent hebben werkelijk alles! De grootste mobiele rolschaatspiste van het land, een indoor skibar en een ‘kerstboom’-draaimolen voor de kleintjes. Je vindt er meer dan 150 kraampjes én je kunt er de lekkerste streekspecialiteiten zoals cuberdons en sneeuwballen proeven.

Gentse Winterfeesten: van 5 december tot en met 31 december 2024. Meer info vind je hier.



5. Hasselt

Ook in Limburg kun je een van de leukste kerstmarkten van België bezoeken. Tijdens ‘Winterland’ geniet je van de meest hartverwarmende kerstsfeer. Klink samen met je geliefden op het eindejaar in de sprookjesachtige Spiegeltent of in de knusse Aspen Lounge. Je kunt er zelfs een winterspookhuis bezoeken of met een zitzak van een hoge glijbaan schuiven. Helemaal ho, ho, ho!

Winterland Hasselt: van 15 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info vind je hier.



6. Brugge

Brugge zal de komende weken in een heuse ‘Wintergloed’ baden. De sprookjesachtige stad krijgt nu nog een tikkeltje meer sfeer, dankzij een knusse winterbar, een kunstschaatspiste op het Minnewater en uiteraard ook twee gezellige kerstmarkten. En ook deze kerst leer je de stad nog beter kennen dankzij een prachtige Lichtbelevingswandeling.

Brugge is trouwens dit jaar opnieuw de gaststad voor De Warmste Week. Het belooft er dus extra knus te worden!

Wintergloed Brugge: van 22 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info vind je hier.



7. Luik

Ja hoor, ook buiten Vlaanderen weten ze hoe ze stevig in de kerstsfeer moeten komen. Wist je dat de authentieke Village de Noël in Luik de grootste en oudste kerstmarkt van ons land is? Je vindt er werkelijk alles om je kerstboom en feesttafel te versieren. Van lichtslingers tot glasgeblazen kerstballen, hier moet je zijn voor authentiek kerstwerk. Neem zeker ook een kijkje aan de sleebaan op de Place Saint-Lambert, waar je vanaf tien meter hoogte naar beneden schuift!

Le Village de Noël Luik: van 29 november tot en met 30 december 2024. Meer info vind je hier .



8. Oostende

Nog meer plezier aan zee, want ook in Oostende weten ze wat feesten is! Ze horen dus zeker thuis in het lijstje met de leukste kerstmarkten van België!

Kom tijdens ‘Winter in het park’ genieten van de overdekte schaatspiste op de vijver of drink gezellig een warm drankje aan een van de vele kerstchalets. Het Leopoldpark wordt even helemaal omgetoverd tot een prachtig winterparadijs. Gezellig, de lichtjes tussen alle bomen! En goed nieuws, want ook op het Wapenplein vind je dit jaar een kerstmarkt.

Winter in Oostende: van 29 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info vind je hier.



9. Mechelen

In Mechelen gaan ze voluit voor knusheid, met ‘Mechelen Houdt je Warm’. Ook hier smul je van lekkers aan de vele winterbars, of trek je loopschoenen aan tijdens de Urban Trail. Ambachtelijke spulletjes en proeverijen koop je op de kerstmarkt, die je vier opeenvolgende weekends op de Korenmarkt, Vismarkt en Onder den Toren vindt. Op 20 en 21 december organiseert de stad bovendien een heus vuurspektakel tijdens ‘Mechelen in Vuur en Vlam’.

Mechelen Houdt je Warm: van 29 november tot en met 22 december 2024. Meer info vind je hier.



10. Leuven

Meer dan 100 kraampjes en heel wat live muziek, aan kerstsfeer dus ook geen gebrek in Leuven! Hier moet je zijn voor de echte meezingers in combinatie met het shoppen van heel wat originele cadeautjes. Tussendoor kun je een frisse winterwandeling maken door het Groot Begijnhof, dat voor de feestdagen magisch verlicht is met kaarsen.

Wintertijd Leuven: van 11 december tot en met 22 december 2024. Meer info vind je hier .



11. Durbuy

Het kleinste stadje van België, maar een adembenemend magisch kerstdorp tijdens de feestdagen! Hier moet je gewoon echt eens naartoe. Je proeft er van heel wat streekproducten en je droomt er weg terwijl je al wandelend de kleine straatjes van het dorp verkent. Elk jaar zijn de hotelkamers al erg snel volgeboekt rond de periode van de feestdagen.

Kerstmarkt Durbuy: van 22 november 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info vind je hier .



12. Waver

De Place d’Alphonse in Waver is ook een absolute topper rond kersttijd. Dit jaar kun je tijdens ‘Wavre sans Glace’ genieten van heel wat activiteiten en winterse gezelligheid. Zweef al dartelend over de rolschaatsbaan, of koop de mooiste spulletjes en proef van lokaal lekkers.

Wavre sans Glace: van 13 december 2024 tot en met 5 januari 2025. Meer info vind je hier.



13. Namen

Mocht je nog twijfelen of de leukste kerstmarkten van België zich ook in Wallonië bevinden, dan verzekeren wij je dat je na een bezoekje aan de kerstmarkt van Namen volmondig ‘Oui, bien sûr!’ zult zeggen. Op de ‘Marché de Noël’ kun je de meest exclusieve kerstversiering kopen en terwijl je je toertje tussen de vele kraampjes doet, pik je een van de vele animaties mee.

Marché de Noël Namur: van 29 november tot en met 31 december 2024. Meer info vind je hier .



14. Bergen

De laatste in het rijtje van de leukste kerstmarkten van België, maar zeker ook een voltreffer. Tijdens ‘Mons Coeur en Neige’ kun je echt je hartje ophalen terwijl je geniet van bijvoorbeeld een circusact of het vuurspektakel. Dit is Henegouwen op z’n best!

Mons Coeur en Neige: van 7 december 2024 tot en met 05 januari 2025. Meer info vind je hier.



