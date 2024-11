Libelle’s Kerst CreaCafé: een kerstbeleving die je niet mag missen!

De feestdagen fonkelen al in de verte, maar bij Libelle start het feestje net wat vroeger, en het belooft keigezellig te worden! We organiseren immers het Libelle Kerst CreaCafé; een winters evenement om samen de feestperiode in te luiden! Zorg dat je erbij bent, want we hebben heel wat leuks in petto.

Kom in kerststemming met Libelle’s Kerst CreaCafé

Op 12, 13, 15 en 20 december toveren we het Steen in Antwerpen om tot een Kerstcafé waar creativiteit en gezelligheid samenkomen. Vier dagen lang kun je er deelnemen aan creatieve workshops, geniet je van fijne ontmoetingen en een knusse kerstsfeer en scoor je leuke cadeautjes – en dat allemaal onder één dak!

Ideaal om met je vriendin, collega, moeder, dochter of partner in kerstsfeer te komen.

8 redenen om af te zakken naar het CreaCafé

1. Libelle trakteert!

Bij kerst horen … cadeautjes natuurlijk, en in het CreaCafé trakteren we jou op tal van cadeautjes. Ga langs de balie en ontvang er een goedgevulde goodiebag met fijne hebbedingen t.w.v. € 70! Wat er precies in zit? Dat houden we nog even geheim, want het is zo veel leuker om verrast te worden, toch?

2. Inspiratie à volonté

Heb je geen zin om je in de winkeldrukte te storten in de jacht op cadeautjes? Hoeft ook niet: in de Libelle-shop van het CreaCafé vind je heel wat leuke Libelle-geschenkjes waarmee je ongetwijfeld iemand een plezier doet!

Onder andere gespot in de Libelle-shop:

Doe-het-zelfpakket plantenhouder XL-wol Doe-het-zelfpakket plantenhouder XL-wol Het Libelle Wintertafellaken Het Libelle Wintertafellaken Libelle Scheurkalender 2025 Libelle Scheurkalender 2025

3. Inpakken … en weggeven

Heb je een leuk kerstcadeautje gekocht in de Libelle-shop van het CreaCafé? Of in een winkeltje in Antwerpen? Pak het dan minstens even leuk in aan ons inpakstation, waar we linten, kraftpapier én de Libelle-kerststickers voor je hebben klaargelegd.

4. In gesprek met Libelle

Heb je een verhaal dat te mooi, te ontroerend of te hartverwarmend is om voor jezelf te houden? Deel het met ons tijdens het CreaCafé! Onze redacteurs staan te popelen om jouw unieke verhaal aan te horen. En wie weet, misschien wordt jouw verhaal wel opgepikt en lees je het in je favoriete magazine.

5. Ga creatief aan de slag

De naam van ons kerstevenement verklapt het eigenlijk al, maar in het CreaCafé kun je je creatief uitleven. Zo zijn er niet twee – zoals vorig jaar -, maar drie inspirerende workshops waaraan je kunt deelnemen!

Maak samen met de Libelle-redactie een mooi kralenkerstboompje met houten parels van De Banier

Versier een sfeervolle glazen bol met speciale stiften van Edding

Ontwikkel je eigen huisparfum op basis van etherische olie. Ga je voor een bloemige, zoete geur? Of stel je een geur samen die je meteen in kerstsfeer brengt?

Je krijgt je zelfgemaakte brouwsel in een flesje mee naar huis, net zoals de glazen bol en houten kerstboompje; die gaan ook gezellig mee huiswaarts!

6. Kerstkaartjes voor je warme kerstwensen

Verras je met de feestdagen graag iemand met een handgeschreven kaartje? In ons Kerstcafé kun je je warme wensen of grappige boodschappen neerpennen op een zelfgemaakt kerstkaartje dat wij in jouw plaats opsturen naar je geliefden!

7. Beleef kerst in Antwerpen

Ons Kerstcafé is de perfecte uitvalsbasis om de magische kerstsfeer in Antwerpen op te snuiven. Tussen het gezellige kletsen en knutselen ontdek je immers de leukste kerstactiviteiten van de stad. Zoals de kerstmarkt, waar je de meest bijzondere cadeautjes vindt. Of de ijsbaan, waar je kunt uitpakken met je beste pirouettes. Eén van onze favorieten is het reuzenrad waar je geniet van een adembenemend uitzicht op de stad (mét 40% korting dankzij je Kerstcafé-ticket).

Of begin je dag met een overheerlijke brunch in een van Antwerpen’s hippe hotspots om daarna vol energie ons Kerstcafé binnen te wandelen:

Van 6 december tot en met 5 januari 2025 is Antwerpen één groot kerstfeest. Meer info: winterinantwerpen.be.

8. Gratis koffie en kerststronk

Gezellig bijkletsen met een gratis kopje koffie of thee en een lekker stukje kerststronk: ook dat kun je in het CreaCafé!

Het Libelle Kerst CreaCafé, van 10 uur tot 18 uur, in het Steen van Antwerpen (Steenplein 1, 2000 Antwerpen).

