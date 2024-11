Kerstballen versieren: 15 originele ideeën

Aaah, it’s the most wonderful time of the year. Heb je een simpele witte of doorzichtige kerstballen in huis? Laat je dan inspireren door deze 15 leuke ideeën om je kerstballen te versieren en kom helemaal in de sfeer. Makkelijker dan je denkt en zó leuk om te doen!

Kerstballen versieren

Kerstballen versieren is eigenlijk niet zo moeilijk. Het enige wat je ervoor nodig hebt, is tijd, zin, een beetje creativiteit en uiteraard een aantal eenvoudige kerstballen. De ideale activiteit om te knutselen voor kerst en zelf kerstversiering te maken, ook met de kinderen. Laat je inspireren!

Wat een spetter! Wat een spetter! Neem een witte kerstbal, een penseel en wat zwarte verf (of een andere kleur). Bescherm je werktafel met oude kranten en maak met het penseel verfspatten op de kerstbal. Voor een iets grover effect, kun je ook zachtjes wat verf uit een rietje blazen.

Kruidentuiltje Kruidentuiltje Fan van een natuurlijke look? Zoek dan enkele dennentakjes, kaneelstokjes en bessen en plak deze met superlijm vast aan de kerstbal. Werk af door bovenaan enkele houten kraaltjes aan het vlastouw te rijgen.

Om van te snoepen Om van te snoepen Neem een transparante bal. Open de bovenkant en vul ‘m met kleurrijke snoepjes of koekjes. Ben je een echte kerstfan? Ga dan voor rood-witte snoepstokjes.

Boodschap in een bal Boodschap in een bal Vul een glazen bal met zwarte, zilveren en witte pailletten. Plak een leuk opschrift op de buitenkant en hang ‘m op aan een zwart-wit gestreept gestreept keukentouwtje.

Wit gedipt Wit gedipt Bedek de onderste helft van de kerstbal met hobbylijm. Dompel hem onder in valse sneeuw en verwijder nadien alle overschotjes. Supersimpel, maar oh zo mooi!

Ingewikkeld Ingewikkeld Kies een pittige kleur wol uit of zoek naar een restje bij je thuis. Smeer de bal in met lijm en omwikkel hem volledig met de wol terwijl je een draaibeweging maakt. Let goed op dat je geen lege plekken meer hebt.

Boompje opzetten Boompje opzetten Schilder een vrolijk kerstfiguurtje op een witte bal. Ga voor een dennenboom, kerstman of rendier en onthoud: less is more! Kerstballen zelf maken vereist toch een beetje creativiteit.

Leuke vormen Leuke vormen Geometrische vormen en figuren zijn helemaal hip. Beschilder de kerstbal met acrylverf en gebruik washitape om hulplijnen te markeren. Ga je voor eenvoudige figuren of grillige patronen? Jij bent de artiest van dienst!

Laagje voor laagje Laagje voor laagje Neem een blad papier en knip er een heleboel rondjes uit. Plak ze op de kerstbal. Begin onderaan en werk langzaam aan naar boven toe, de rondjes moeten elkaar overlappen.

Vederlicht Vederlicht Stop een paar veertjes in een bal voor een luchtig resultaat. Voeg een mooi tekstje toe of schrijf iets persoonlijks voor je gasten.

Dat zit snor! Dat zit snor! Met imitatiebont creëer je zo een gezellige sfeer. Plak met hobbylijm een stukje bont op een witte bal en verwijder de pluchen overschotjes. Hang de bal op met een wit lint.

Natural beauty Natural beauty Puur natuur, dat werkt altijd. Vul een kerstbal met wat mos, voeg wat takjes toe en werk af met kleine dennenappels of besjes. Kerstballen zelf maken lukt ook met kunstmateriaal.

Blozend roze Blozend roze Pluk verse rozenblaadjes en stop ze in een doorzichtige kerstbal. De dieproze tint geeft je kerstboom een pittige, romantische toets.

Pittig gedipt Pittig gedipt Vul een potje met acrylverf en voeg water toe om het geheel minder dik te maken. Dip een glazen bal tot halverwege in de verf en hang hem te drogen in je gootsteen. De verf loopt zachtjes af en het resultaat is een speelse en eigentijdse dip dye-kerstbal.

Hoe fleurig! Hoe fleurig! Eenvoud siert. Neem een paar luchtige takjes en bloemen, zoals eucalyptus, gipskruid of besjes. Snij de takjes klein genoeg en stop ze in een transparante bal. Of ga voor gedroogde bloemen, die gaan net iets langer mee.

De mooiste papieren kerstballen zelf maken

Zin om nog meer kerstballen te maken? Probeer dan zeker de originele, zelfgemaakte papieren kerstballen van Libelle-stylist Harald. In deze video legt hij je piekfijn uit hoe je ‘t doet!

Samenstelling: Anne-Catherine Gerets – Beelden: Wout Hendrickx

Lees ook:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!