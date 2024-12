Lichtjes schitteren in de straten en in onze tuin, de kerstboom staat te pronken en Chris Rea knalt weer door de muziekboxen. Voor wie dit weekend nog meer in de kerststemming wil komen, selecteerden wij alvast enkele ultieme kerstfilms.

10x kerstfilms voor de hele familie

1. Arthur Christmas



Heb je je ooit al eens afgevraagd hoe al die pakjes op één avond onder de kerstboom geraken? Dankzij de kerstelfjes en hun hoogtechnologische pakjesverdeling! Helaas loopt het in deze animatiefilm grondig mis. Arthur, de zoon van de kerstman, moet Kerstmis zien te redden. Lukt het hem om alle cadeautjes op tijd af te leveren? Spanning verzekerd.

2. Gremlins



Misschien iets te eng voor de allerkleinsten, maar daarom niet minder leuk. In deze horrorkomedie komt de vader van Randall thuis met een wel heel speciaal cadeau: een schattige Gremlin. Die doet geen vlieg kwaad, zolang je de drie basisregels respecteert: zet hem niet in fel licht, geef hem geen eten na middernacht en gooi er geen water over. Maar Randall overtreedt de regels wel…

3. The Holiday



In ‘The Holiday’ volgen we Iris en Amanda, twee vrouwen met totaal verschillende levens. Iris woont in een romantische Engelse cottage, Amanda houdt er een luxueuzer leven op na in een grote villa in Hollywood. Eén ding hebben ze gemeen: pech in de liefde. En dus doen ze een huizenruil. Surprise, surprise: de twee vinden door die verandering in hun leven allebei een nieuwe liefde.

4. The Family Stone



Niets zo spannend als kennismaken met je schoonfamilie. En al helemaal als dat met Kerstmis is. In ‘The Family Stone’ doet de koele Meredith voor het eerst haar intrede in de eigenzinnige familie Stone, waar ze niet meteen warm ontvangen wordt. Het heeft heel wat voeten in de aarde voor Meredith om te ontdooien en toch een plekje te veroveren binnen de familie.

5. Love Actually



Er kan geen eindejaarsperiode voorbijgaan zonder naar ‘Love Actually’ te kijken. De film bundelt verschillende liefdesrelaties – van getrouwde koppels tot familieverbanden – in de weken voor Kerstmis met de nodige ups-and-downs. Want als je goed kijkt, zie je dat love echt wel all around us is.

6. Home Alone



Dé klassieker der klassiekers: ‘Home Alone’. Wanneer de familie McCallister op vakantie vertrekt voor de feestdagen, wordt kleine Kevin thuis vergeten. Als blijkt dat inbrekers het op hun huis gemunt hebben, gaan de poppen aan het dansen. Letterlijk dan. Want Kevin heeft een heleboel listige trucjes en slimme valstrikken voor de twee boeven klaarstaan.

7. Elf



Deze kerstfilm uit 2003 vertelt het verhaal van Buddy die als wees op kerstavond in een zak met cadeautjes kroop en door Papa Elf geadopteerd wordt. Hij groeit op tussen de elfjes, maar beseft op latere leeftijd dat hij niet is zoals de rest. Buddy beslist om naar New York te trekken en op zoek te gaan naar zijn echte vader. Alleen is hij in The Big Apple niet altijd even welkom…

8. The Nightmare Before Christmas



Misschien zag je hem enkele maanden geleden nog met Halloween, maar ook met kerst is deze animatiefilm van Tim Burton fijn om te bekijken. Jack Skellington, hoeder van Halloweenstad, komt per toeval in Kerststad terecht en vindt kerst zo’n gezellige feestdag dat hij hem ook in zijn wereld probeert te introduceren. Met alle gevolgen van dien… Wedden dat de liedjes uit de film dagen in je hoofd blijven spoken?

9. How the Grinch Stole Christmas



Geloof het of niet, maar niet iedereen is fan van Kerstmis. Elk jaar opnieuw probeert de Grinch, een groen monster uit de bergen, de feestdag te verpesten voor het dorpje Whoville. Tot een klein, schattig meisje hem opmerkt en er alles aan doet om hem weer warm te maken voor kerst. Komiek Jim Carrey kruipt in de huid van de Grinch: bulderlachen gegarandeerd dus in deze hartverwarmende komedie.

10. Familie Claus 3



Het kerstavontuur van Jules Claus is nog niet afgelopen! Op vraag van mama vertrekt de hele familie Claus tijdens de feestdagen samen op skivakantie. Opa en Jules moeten dus stiekem aan het werk. Dat geniepige gedoe roept al snel vragen op bij de rest van de familie. En wanneer Noor het geheim van opa en Jules ontdekt, breekt alle chaos los …

