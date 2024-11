Voor kerst, maar ook voor een huwelijk, verjaardag, gala of een andere speciale gelegenheid… ’t Zijn ideale momenten om je volledig op te kleden, met een mooie feestjurk aan!

Hoe kies je de perfecte feestjurk?

Zoveel jurken, zoveel keuze. Hoe kies je dan de perfecte feestjurk? Enkele tips:

Hou rekening met de lengte. Kort of lang, of iets daartussenin? Kan dikwijls allemaal! Kies waar jij je comfortabel bij voelt, afgestemd op de formaliteit van de gelegenheid.

Kort of lang, of iets daartussenin? Kan dikwijls allemaal! Kies waar jij je comfortabel bij voelt, afgestemd op de formaliteit van de gelegenheid. Kijk naar de gelegenheid. Word je ergens casual of net heel klassiek verwacht? Om een passende feestjurk te kiezen, is het daarom goed om af te toetsen of er een bepaalde dresscode is.

Word je ergens casual of net heel klassiek verwacht? Om een passende feestjurk te kiezen, is het daarom goed om af te toetsen of er een bepaalde dresscode is. Check de locatie. Bevindt het feest zich buiten, dan wil je misschien een jurk met lange mouwen dragen, of iets voorzien zodat je het niet te koud krijgt.

Bevindt het feest zich buiten, dan wil je misschien een jurk met lange mouwen dragen, of iets voorzien zodat je het niet te koud krijgt. Hou rekening met de stijl. Feestjurken voor kerst en Nieuwjaar mogen bijvoorbeeld bezaaid zijn met glitters en pailletten, terwijl een feestjurk voor een huwelijk iéts meer ingetogen mag zijn.

Feestjurken voor kerst en Nieuwjaar mogen bijvoorbeeld bezaaid zijn met glitters en pailletten, terwijl een feestjurk voor een huwelijk iéts meer ingetogen mag zijn. Kijk naar de kleur. Een feestjurk voor een bruiloft? Die is best niet wit of crèmekleurig uit respect naar de bruid. Feestjurken voor een gala of kerstfeestje mogen dan weer wat uitbundiger zijn.

Een feestjurk voor een bruiloft? Die is best niet wit of crèmekleurig uit respect naar de bruid. Feestjurken voor een gala of kerstfeestje mogen dan weer wat uitbundiger zijn. Voorzie accessoires. Die maken je feestlook helemaal af. Denk maar aan juwelen, schoenen en een mooie handtas.

15 mooie feestjurken onder 50 euro

Kies je voor een feestjurk in maxi-, mini- of midi-lengte? In een neutrale of knallende kleur, of misschien wel met metallic afwerking of glitters? We stellen alvast een aantal mooie feestjurken aan je voor, die ook nog eens betaalbaar zijn!

Little black dress Little black dress € 29,99 – LolaLiza Shop het hier.

Glitter en glamour Glitter en glamour € 39 – Kiabi Shop het hier.

Trendy kobalt Trendy kobalt € 24,95 – JBC Shop het hier.

Paillettenparty Paillettenparty € 49,99 bij e5 – JDY Shop het hier.

Kerstrood Kerstrood € 49,99 – Pieces Shop het hier.

Een bloem van een jurk Een bloem van een jurk € 49,99 – Only Shop het hier.

Superfeestelijk Superfeestelijk € 32,99 – H&M Shop het hier.

Betoverend bordeaux Betoverend bordeaux € 36,99 – Vero Moda Shop het hier.

Stijlvolle print Stijlvolle print € 49,99 – LolaLiza Shop het hier.

Glansstofje Glansstofje € 39,95 – JBC Shop het hier.

Lang en zwierig Lang en zwierig € 39,99 – C&A Shop het hier.

Flaneren in fluweel Flaneren in fluweel € 29 – Kiabi Shop het hier.

Mooi in midi Mooi in midi € 39,99 – Vila Shop het hier.

Strikdetail Strikdetail € 49,99 – H&M Shop het hier.

Bodycon-jurk Bodycon-jurk € 35,99 – C&A Shop het hier.

Meer moois:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!