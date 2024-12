Een kerstoutfit, daar hoort een kerstmuts bij! Deze mutsen zorgen voor een extra vrolijke kerst: van grappig tot leuk en gek, er is voor ieder wat wils. Jingle all the way!

Een kerstmuts voor iedereen

Naast klassieke, rode kerstmutsen zijn er nog heel wat andere exemplaren te vinden. Denk maar aan een kerstmuts met lichtjes, glitters, pompons en alle kleuren van de regenboog. Jouw nieuwe favoriet? Die zit hier ongetwijfeld tussen. Trakteer jezelf of leg een leuk en budgetvriendelijk kerstcadeautje onder de kerstboom!

10 vrolijke kerstmutsen

Glitter en glamour Glitter en glamour € 14,95 – Fienosa bij bol.com Shop het hier.

Kerstboom-kerstmuts Kerstboom-kerstmuts € 13,20 – Boland bij bol.com Shop het hier.

Extra zacht Extra zacht € 5,99 – H&M Shop het hier.

Met gouden sterren Met gouden sterren € 3,99 – AVA Shop het hier.

Flikkerende sterren Flikkerende sterren € 2,25 – Feestbeest.be Shop het hier.

Pluizig pluche Pluizig pluche € 2,99 – AVA Shop het hier.

Feestdiadeem Feestdiadeem € 2,59 per stuk – AVA Shop het hier.

Lange kerstmuts Lange kerstmuts € 12,95 – Boland bij bol.com Shop het hier.

Kerstmuts met glitters Kerstmuts met glitters € 5,95 – Feestbeest.be Shop het hier.

Grappige set Grappige set € 24,99 – The Twiddlers bij bol.com Shop het hier.

Meer kerstkriebels:

