Landelijk wonen: 7x knusse kerstsfeer

Een landelijke kerstsfeer vol natuurlijke materialen? Dat is gezelligheid troef! Aardse kleuren, zachte prints en een buitensfeertje binnen: deze kerstdecoratie-tips zijn vast ook iets voor jou als je van landelijk wonen houdt.

Dé landelijke stijl?

Neen, een strakke definitie van hét landelijke interieur bestaat niet. Maar één ding is zeker: comfort en gezelligheid staan voorop. Er is geen juist of fout, maar het is wel altijd warm en uitnodigend.

Een landelijke stijl is trouwens een van de budgetvriendelijkste stijlen die er zijn. Er valt zoveel te rapen in de natuur of in kringloopwinkels waarmee je aan de slag kunt. En al zeker tijdens de kerstperiode!

Landelijk wonen: kerstsfeer

Heb je zin om dit jaar de landelijke kerstsfeer in huis op te snuiven? Deze deco krijgt het voor mekaar!

Dennenappels

Ga dennenappels rapen in het bos, want je kunt er alle kanten mee op. Leg ze in grote groep in een schaal, maak er een krans mee of hang ze op als een slinger.

Kerstrozen en verweerde terracotta

Kerstrozen vind je in de mooiste pastelkleuren. De tere, lieflijke bloemen passen perfect in stoerdere verweerde terracotta. Zo maak je in een wip een heus winterschouwspel op je terras.

Rieten manden

Voor plaids, houtblokken, rondslingerend speelgoed…Waar zijn rieten manden niét goed voor. Ze passen in zowat elke setting en geven je interieur meteen warmte en leven.

Jute touw

Jute touw is een materiaal dat absoluut in je schuif moet liggen als je graag knutselt en van een landelijk sfeertje houdt. Zoek wat stevige takken, dennengroen en lege glazen yoghurtpotjes en een kerstluchter is zo gemaakt.

Losse takken

In een landelijke interieur kun je van zowat alles een boeket maken. Zolang je vaas maar aardewerk of glas is. Wandel door je tuin en knip hier en daar wat takken van heesters. Schik en groepeer een aantal op een dienblad met wat kaarsjes errond en ziezo, je bent klaar voor een knusse winteravond!

Gedroogde vruchten

Droog je zelf citrusvruchten of ander fruit langzaam in de oven? Dan vragen mensen je vast hoe je het zo lekker laat geuren in huis. Want wie heeft synthetische geurstokjes nodig, als je je huis zelf op zo’n natuurlijke en nostalgische manier laat ruiken. Mmmm, heerlijk!

Rustieke kaarsen

Decoratie vervaagt in het niets als je niet het juiste sfeerlicht hebt. Daarom kunnen kaarsen in een gezellig landelijk interieur niet ontbreken. Speel met hoogtes, diktes en aantallen. Maar ook met allerlei soorten kandelaars en kaarsenhouders, want dat maakt het toch net dat tikkeltje feestelijker tijdens de kerstperiode.

