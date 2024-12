15 originele ideeën voor je raclette-avond

Tover jij met de feestdagen ook het raclettetoestel uit de kast? Laat je inspireren door deze heerlijke én leuke manieren om je raclette een originele toets te geven. Smakelijk!

Vlees/vis

1. Voeg kleine stukjes merguezworst en rode paprika toe. Een hemelse combinatie!

2. Ook bloedworst smaakt erg lekker bij raclettekaas.

3. En heb je gerookte zalm al eens geprobeerd bij raclette? Voeg een klein plakje toe en knijp er achteraf een klein citroenpartje over uit.

4. Garnalen en/of mosselen zorgen voor een extra feestelijke toets.

Kaas

5. Vervang de traditionele raclettekaas eens door sneetjes geitenkaas. Of ga voor een combinatie van de twee!

6. Kruimel een beetje roquefort over je bordje. Enkele stukjes kiwi zorgen voor een exotische noot.

7. Ga de Italiaanse toer op met mozzarella, een takje basilicum en wat pesto.

Toppings

8. Kruiden maken je raclette compleet: zet zeker wat verse of gedroogde tijm, oregano, bieslook, salie en basilicum op tafel.

9. Voeg gerust wat fijngehakte walnoten, hazelnoten en amandelen toe voor een smakelijke crunch.

10. Breek eens eens kwarteleitje over de kaas vooraleer je ‘m smelt.

11. Ook de buitenste blaadjes van spruitjes en een mespuntje mosterd zijn lekker als topping.

12. Zin in een zoet bordje? Een stukje vijg en siroop smaken hemels bij raclettekaas …

13. … net als schijfjes banaan en een drupje honing.

Bijgerechten met raclette

14. Vervang de traditionele gekookte aardappel eens door een zoete aardappel. Een andere, heerlijke smaakbeleving!

15. Groenten die je raclette een stuk lichter maken zijn broccoli, wortelen, pompoen, witloof of champignons. Gooi ze in een heerlijke ovenschotel en serveer ze bij je raclette.



