Rosbief klaarmaken: een topper tijdens de feestdagen

Rosbief, een topper waar je nooit iets verkeerd mee kunt doen. Zeker niet tijdens de feestdagen! Met onze tips en tricks voor de perfecte bereiding leg je alvast je gasten in de watten. Smakelijk!

Tips voor de sappige rosbief

Haal je rosbief een uur voor het bakken uit de koelkast en laat hem op kamertemperatuur komen.

uit de koelkast en laat hem op komen. Kruid met enkele teentjes look en wat tijmtakjes voor meer smaak en smeer hem in met boter voor je hem in de oven zet.

Bedek het vlees meteen met aluminiumfolie wanneer je het uit de oven haalt en laat het een kwartiertje rusten vooraleer je het snijdt. Zo kunnen de vleessappen zich herverdelen en krijg je een lekker mals gebraad.

Gaartijd van rosbief

De gaartijd varieert naargelang het gewicht. We vertrekken hier van een stuk van 800 g ร 1 kg:

Bak het vlees eerst rondom goudbruin in de pan

in de pan Zet het dan 10 minuten in de oven, voorverwarmd op 230ยฐC

Bak daarna nog 10 ร 20 minuten verder op 180ยฐC

Om zeker te zijn hoe gaar het vlees is, kun je de kerntemperatuur controleren met een keukenthermometer die je in het vlees prikt (verkrijgbaar bij kookwinkels). Bij een kerntemperatuur van 48 tot 51ยฐC is het vlees nog mooi rood. Wil je het liever iets gaarder hebben, dan laat je het vlees best nog een beetje verder garen tot een kerntemperatuur van 51 ร 54ยฐC.

Wat serveer je bij rosbief?

Serveer bij een warm gerecht gebakken aardappelen of puree, fijne boontjes, worteltjes, bloemkool of andere klassieke groenten.

Als je het liever koud eet, serveer dan enkele dunne plakjes tussen een broodje en bestrijk met mosterd of seldersalade. Lekker met wat extra augurken!

Rosbief klaarmaken:

Met een notenkorst is ook altijd een goed idee:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Dit vind je vast ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!