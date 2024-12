De geur van Kerstmis: 6 tips om je huis naar kerst te doen ruiken

De kerstboom staat en heel je huis baadt in de kerstsfeer. Haal ook die typische, gezellige geur van kerst in huis met deze tips!

Kerstgeur

Hoe Kerstmis ruikt? Dat is voor iedereen persoonlijk. Voor de een is het de geur van kaneel of een spar, voor de ander is het dampende glühwein of warme chocolademelk. Hieronder vind je alvast enkele tips om de geur van kerst in je huis te verspreiden.

1. Een pannetje met potpourri

Zet een pannetje met water op een laag vuur met allerlei geurige ingrediënten. Kaneel, kruidnagel, sinaasappelschillen en misschien zelfs dennengroen, of nog andere zaken die bij jou een nostalgisch gevoel opwekken.

2. Haal kerstgroen in huis

Ga je ieder jaar vastberaden voor een kunstkerstboom? Dan mis je misschien wel de geur van een authentieke boom. Een echte kerstkrans of wat groen in een vaas plaatsen kan wonderen doen.

3. Bakken maar!

Heerlijk, het aroma van versgebakken koekjes. Met schattige kerstkoekjes haal je meteen het beste van de feestdagen in huis. Of geniet jij meer van de geur van brood?

4. Kerstkaars

Wist je dat er kaarsen met de geur van kerst bestaan, zoals met zilverspar, dennennaalden, mandarijn en kaneel? Je kunt ook zelf makkelijk een geurkaars maken, hier ontdek je hoe.

5. Een glaasje kerst

Wie Kerstmis zegt, zegt winter, en zegt een lekker glaasje glühwein om je aan op te warmen. Het is niet moeilijk om zelf te maken, en je hele huis zal ruiken naar het heerlijke aroma.

6. Kerst in een zakje

Geurzakjes zijn fantastisch om in je huis te bewaren: geef ze een mooi plekje, hang ze in je kleerkast of op eender welke plaats waar je van een subtiele geur wilt genieten. Vul een zakje met wat kaneelstokjes, gedroogde sinaasappelschijfjes, steranijs, gedroogde lavendel … Ook leuk om cadeau te geven!

