5 alternatieven voor suiker, 26 recepten om van te smullen!

Stevia, esdoornsiroop, kokosbloesemsuiker … Er is tegenwoordig veel meer zoets te vinden in de winkel dan alleen de klassieke witte suiker. Maak kennis met enkele zoete alternatieven voor suiker.

Het is wel belangrijk om te weten dat je in klassieke bakrecepten niet zomaar de suiker kunt vervangen door een andere zoetstof: het resultaat is niet altijd hetzelfde. Specifieke gerechten zijn sowieso beter.

1. Kokosbloesemsuiker

Kokosbloesemsuiker of ‘Gula Java’ is een van onze favoriete alternatieven voor suiker en wordt gewonnen uit de bloesems van de kokospalm. Het is een ongeraffineerde suiker en daarom wordt gezegd dat hij gezonder is dan gewone witte suiker. Er zitten goede voedingsstoffen in, zoals vitamine B, magnesium, ijzer, zink en kalium, maar het blijft voor 90% uit suikers bestaan, dus er zitten wel wat calorieën in.

Kokosbloemsemsuiker is ideaal om mee te bakken, omdat het snel smelt zonder te verbranden. Je kunt er perfect deeg mee kneden én het lost goed op in vloeistoffen.

Waarop moet je letten?

Kokosbloesemsuiker heeft dezelfde zoetkracht als gewone suiker, je moet er dus evenveel van gebruiken.

als gewone suiker, je moet er dus van gebruiken. Deze zoetmaker heeft een lichte gebrande smaak , dus je gebak of koekjes zullen een beetje anders smaken. Proef daarom eerst eens van de suiker om zeker te zijn dat je het lekker vindt. Eenvoudige koekjes, zoals shortbreads , worden door kokosbloesemsuiker wel op slag specialer!

, dus je gebak of koekjes zullen een beetje anders smaken. Proef daarom eerst eens van de suiker om zeker te zijn dat je het lekker vindt. Eenvoudige koekjes, zoals , worden door kokosbloesemsuiker wel op slag specialer! Kokosbloesemsuiker kleurt donker , zoals bruine suiker. Je kunt het dus het best gebruiken in recepten waar je normaal bruine suiker voor nodig hebt.

, zoals bruine suiker. Je kunt het dus het best gebruiken in recepten waar je normaal bruine suiker voor nodig hebt. 100 g kokosbloesemsuiker bevat 379 kcal, terwijl 100 g suiker 402 kcal bevat. Ongeveer evenveel dus.

Enkele recepten met kokosbloesemsuiker

2. Stevia

Stevia is een plantje uit Zuid-Amerika, verwant aan kamille en margriet, dat door indianen al eeuwen gebruikt wordt om te zoeten. De zoetkracht van Reb A, het zoetste extract uit de plant, is 200 tot 300 keer groter dan die van suiker, zonder dat het calorieën aanbrengt. Je gebruikt de extracten niet puur, want dat zou veel te zoet zijn. Wat wij stevia noemen, is een stof die gezoet is met stevia-extracten. Stevia kan door diabetici gebruikt worden als suikervervanger in een evenwichtig voedingspatroon. Sommige mensen vinden dat stevia een bittere nasmaak heeft, daarom worden er vaak aroma’s aan toegevoegd.

Waarop moet je letten?

De zoetkracht van stevia is vele malen groter dan die van suiker, je hebt er dus veel minder van nodig. Een algemene richtlijn geven is moeilijk: er bestaan verschillende soorten zoetstoffen op basis van stevia met verschillende zoetkracht, omdat er vaak ook andere ingrediënten aan toegevoegd zijn. Gebruik daarom altijd de aanwijzingen op de verpakking.

dan die van suiker, je hebt er dus veel minder van nodig. Een algemene richtlijn geven is moeilijk: er bestaan omdat er vaak ook andere ingrediënten aan toegevoegd zijn. Gebruik daarom altijd de aanwijzingen op de verpakking. Gebak met stevia blijft bleker, je krijgt geen mooi bruin korstje. Voeg daarom iets toe wat kleur geeft, zoals cacaopoeder.

je krijgt geen mooi bruin korstje. Voeg daarom iets toe wat kleur geeft, zoals cacaopoeder. 100 g stevia bevat 0 kcal, terwijl 100 g suiker 402 kcal bevat.

Enkele recepten met stevia

3. Tagatose

Tagatose is een zoete stof die uit lactose – melksuiker dus – gewonnen wordt. De structuur en smaak benaderen die van gewone suiker, waardoor deze zoetstof prima geschikt is om mee te bakken. Wij bakten met Tagatesse, een tafelzoetstof op basis van tagatose, waarin ook voedingsvezels, isomalt en een kleine hoeveelheid sucralose verwerkt zijn. Doordat je er vrij veel van nodig hebt, past deze zoetstof goed in cakebeslag, dat een zeker volume moet hebben.

Waarop moet je letten?

Je koopt tagatose meestal onder de merknaam ‘Tagatesse’. De zoetkracht is, door de intensieve zoetstof sucralose, 92% groter dan die van suiker. 100 g suiker vervang je dus door 50 g tagatesse.

die van suiker. 100 g suiker vervang je dus door 50 g tagatesse. Als je bakt met tagatesse, wordt je gebak iets droger en minder luchtig . Voeg daarom eventueel wat fruit en een extra koffielepel bakpoeder toe aan de bereiding.

en . Voeg daarom eventueel wat fruit en een extra koffielepel bakpoeder toe aan de bereiding. Tagatesse wordt snel (té) bruin . Zet de oven iets lager (max. 160°C) en verleng de baktijd een beetje.

. Zet de oven iets lager (max. 160°C) en verleng de baktijd een beetje. Tagatesse bevat nog altijd calorieën: 176 kcal per 100 g, in vergelijking met 402 kcal per 100 g suiker. De caloriewaarde van je gebak vermindert dus wel, maar niet héél sterk.

Enkele recepten met tagatose

4. Agavesiroop

Agavesiroop wordt gewonnen uit de agaveplant, een tropische vetplant. Het sap uit de bladeren wordt ingekookt tot siroop, waardoor het erg zoet smaakt.

Waarop moet je letten?

Agavesiroop is zoeter dan suiker: wil je suiker door agavesiroop vervangen, gebruik dan ongeveer drie vierde van de hoeveelheid suiker .

. Agavesiroop heeft weinig kleur: daardoor is ze geschikt voor witte vullingen , zoals die van kaastaart, maar ook voor mousse of gelei.

, zoals die van kaastaart, maar ook voor mousse of gelei. Zet de oventemperatuur iets lager , anders zal je gebak snel bruin worden. 25 graden lager dan normaal is prima.

, anders zal je gebak snel bruin worden. 25 graden lager dan normaal is prima. 75 g agavesiroop bevat 312 kcal, terwijl 100 g suiker 402 kcal bevat.

Enkele recepten met agavesiroop

5. Esdoornsiroop

Esdoornsiroop, of ook wel bekend als ahornsiroop of maple syrup, is een dikke zoete stroop die gemaakt wordt van het geconcentreerde sap van de esdoorn. Ze smaakt lichtjes naar karamel en is heerlijk over een wafel of pannenkoek, maar ook als ingrediënt voor taarten. Hoe lichter de kleur van de siroop, hoe subtieler de smaak.

Waarop moet je letten?

Je vindt esdoornsiroop in verschillende kwaliteiten. Als je kunt kiezen, ga dan voor siroop van categorie C : daar zitten de meeste mineralen in.

: daar zitten de meeste mineralen in. Siroop is niet geschikt om een kneedbaar deeg van te maken . In een cakebeslag of taartvulling kun je de siroop wel verwerken.

. In een cakebeslag of taartvulling kun je de siroop wel verwerken. Esdoornsiroop heeft een karamelachtige kleur : voor een witte vulling is ze dus minder geschikt, maar in een taart die bruin kleurt, kan het perfect.

: voor een witte vulling is ze dus minder geschikt, maar in een taart die bruin kleurt, kan het perfect. Een geopend flesje bewaar je het best in de koelkast .

. Esdoornsiroop smaakt zoeter dan suiker. Gebruik daarom drie vierde van de gewone hoeveelheid suiker .

. 100 ml esdoornsiroop bevat 365 kcal, terwijl 100 g suiker 402 kcal bevat.

Enkele recepten met esdoornsiroop

