Biscuit bakken: de handigste tips én lekkerste recepten

Heerlijk luchtig, fantastische vulling en prachtig gedecoreerd. Een klassieke biscuittaart ziet er misschien moeilijk uit, maar dat is het zeker niet. Heb je ook zo’n zin gekregen om een biscuit te bakken? Onze tips én recepten!

Biscuit bakken, da’s licht en luchtig

Bij een biscuitbeslag is het belangrijk dat er veel lucht in het beslag komt en dat je snel kunt werken, zonder dat het beslag inzakt. Geef jezelf dus een vliegende start en zorg ervoor dat alle ingrediënten klaarstaan, dat de vorm beboterd en bebloemd is en dat de oven voorverwarmd is. Je gebruikt het best eieren op kamertemperatuur. Die kun je het luchtigst kloppen.

1. Kloppen maar!

Het belangrijkste is om de eieren of de eidooiers lang genoeg te kloppen met de suiker, net zolang tot het mengsel dik en wit geworden is.Het volume moet verdubbeld zijn en je moet er een streep in kunnen trekken die niet onmiddellijk weer dichtloopt. Dat proces heet ‘en ruban’ kloppen.

In recepten staat vaak dat je moet kloppen dat het mengsel wit is geworden, maar hou er rekening mee dat dat niet zal lukken met eitjes van je eigen kippen. Die dooiers zijn een pak donkerder, waardoor je geen wit mengels kunt verkrijgen. Maar niet getreurd, want dat heeft gelukkig geen enkel effect op je biscuit!

2. Kies voor zelfrijzende bloem

Bij een biscuit zorgen de eieren en de gezeefde bloem ervoor dat het beslag gaat rijzen. Een rijsmiddel is eigenlijk niet nodig. Soms wordt een mengsel van bloem en maïszetmeel gebruikt. Speel je toch liever op zeker? Gebruik dan zelfrijzende bloem, gelijk aan de hoeveelheid bloem en maïszetmeel uit het recept samen.

Spatel de bloem heel voorzichtig én zorgvuldig onder het beslag. Schrap daarbij zeker goed de onderkant schoon, want je wilt geen brokjes bloem vergeten!

3. Vorm niet volgieten

Een staande mixer (zoals een KitchenAid of Kenwood) is ideaal om biscuitbeslag luchtig te kloppen. Hou er rekening mee dat deze toestellen heel krachtig kloppen en dat je daardoor meer beslag kunt hebben dan met een gewone mixer. Giet niet zomaar alles in de vorm, het zou kunnen dat die bij het rijzen overloopt. Biscuit mag je vullen tot twee derde van de hoogte van de vorm.

Meeveren? Klaar!

Voel aan het einde van de baktijd even aan de biscuit (wel opletten voor de hete vorm). De biscuit is klaar als hij stevig aanvoelt, maar toch nog een beetje meeveert. Heeft hij toch een beetje te lang in de oven gestaan en is hij wat te droog geworden, snij de biscuit dan door en bestrijk ‘m met wat confituur of likeur, of doe er een vulling van slagroom of chocomousse tussen. Nog extra lekker ook!

Biscuit bakken: onze recepten

Nog meer genieten van heerlijke desserts:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!