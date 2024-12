Chocomousse maken: 15 lekkere én verrassende recepten

Liggen er nog wat restjes chocolade in de kast? Of heb je gewoon zin in chocomousse en wil je het zelf maken? Lees dan zeker verder en ontdek onze lekkere recepten en tips om zelf chocomousse te maken!

Chocomousse maken

Tips voor de lekkerste chocomousse

Laat de eitjes op kamertemperatuur komen, maar de slagroom niet. Die moet zo koud mogelijk zijn wanneer je ‘m opklopt.

Smelt de chocolade au bain-marie en laat die niet te warm worden. Lichaamstemperatuur is perfect.

Wil je graag een luchtige chocomousse? Dan is het belangrijk dat je de slagroom opklopt tot yoghurtdikte. Klop 'm zeker niet stijf, want dan zal je chocomousse een korrelige structuur krijgen.

Klop de eiwitten dan weer wel helemaal stijf. Voeg – vooraleer je begint te kloppen – een snuifje zout en een theelepel suiker toe. Dat zal ervoor zorgen dat je eiwitten langer stijf blijven.

Voeg een beetje oploskoffie toe aan de gesmolten chocolade. Dat zal de smaak alleen maar versterken!

