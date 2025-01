De Britse keuken op z’n best: 25 overheerlijke gerechten

De keuken van over het kanaal mag misschien niet zo populair zijn, toch zijn er heel wat gerechten die het ontdekken waard zijn. Laat je inspireren door deze 25 klassieke Britse gerechten. Marvelous!

Of je nu voor een heerlijk Brits ontbijt met worst en bonen gaat of een echte sunday roast. verkiest: de Britse keuken heeft voor elk wat wils. Of misschien ga je voor een theemomentje met scones en een etagère vol sandwiches en gebakjes? 25 op-en-top Britse gerechten om uit te kiezen.

1. English breakfast

Misschien wel het meest bekend – en tegelijkertijd ook het meest besproken – is een traditionele English breakfast met alles erop en eraan: eitjes, bacon, beans en worst.

2. Britse klassiekers

Enkele gerechten die onlosmakelijk verbonden zijn met de Britse keuken: beef Wellington, toad in a hole en de sunday roast. En dan vergeten we nog bijna de fish & chips en natuurlijk de vele soorten pies. We zetten hier alvast onze favorieten op een rijtje.

Chicken tikka masala lijkt misschien een vreemde eend in de bijt. Dit gerecht is echter wel degelijk een klassieker die geworteld zit in de Britse culinaire traditie. De Zuid-Aziatische gemeenschap in Groot-Brittannië bracht het gerecht mee van over zee.

3. Zoete Britse gerechten

Wanneer je op reis gaat naar Groot-Brittannië moet je sowieso tijd vrijmaken voor een afternoon tea. Dat valt te vergelijken met ons vieruurtje. Geniet van een heerlijk tasje thee met scones en lemon curd. Of met een van deze lekkere sweets!

Nog meer lekkers vind je hier

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!