Eten snel afkoelen: zo doe je dat

Wist jij dat eten binnen de twee uur op koelkasttemperatuur moet zijn om bederf te voorkomen? En hoe doe je dat dan met die grote ketel vol-au-vent voor morgen? Met onze tips wordt eten snel afkoelen een makkie.

Lezeres Kaat: “Ik maak vol-au-vent voor morgen. Moet ik die helemaal laten afkoelen voor ik hem in de koelkast zet? En hoe doe ik dat dan?”

Culiredactrice Sofie: “Inderdaad, eten dat in de koelkast gaat, móét eerst afgekoeld worden. Anders warmt de hele koelkast op en da’s niet de bedoeling.

Dat afkoelen moet wel zo snel mogelijk gebeuren: binnen de twee uur na bereiding zou het eten op een temperatuur van 4°C (dus koelkasttemperatuur) moeten zitten om bacteriegroei (en dus bederf) te voorkomen. Er bestaan verschillende manieren om voeding zo snel mogelijk af te koelen.”

1 Afkoelen in een koudwaterbad

“Vul de gootsteen met koud water en ijsblokjes of bevroren koelelementen. Zet daar de kookpot met de warme bereiding in en laat het eten afkoelen. Roer af en toe een keertje door, zodat de koude ook het binnenste van de pot bereikt. Let wel op met gietijzeren stoofpotten: als je een hete gietijzeren kookpot rechtstreeks in een ijsbadje laat zakken, kan hij barsten door een thermische schok. Heb je dus in je gietijzeren stoofpan gekookt, laat het eten dan liever afkoelen op een van de volgende twee manieren.

2 Afkoelen in kleinere bewaardoosjes

“Kleine hoeveelheden worden sneller koud dan een volledige ketel vol-au-vent van drie of vier liter, dat is logisch. Verdeel je gerecht dus over kleine doosjes (liefst niet hoger dan 5 cm) en laat ze afkoelen zonder deksel (want anders krijg je condens onder het deksel en veel ijsvorming als je de bakjes zou invriezen). Zet de bakjes niet op elkaar maar laat er voldoende ruimte tussen: anders creëer je zelf opnieuw een grote hoeveelheid die minder goed afkoelt. Zodra het voedsel op kamertemperatuur is, kun je de bakjes afsluiten en in de koelkast bewaren.”

3 Afkoelen op een bakplaat

“Een grote hoeveelheid voedsel snel laten afkoelen kan ook door het in een dunne laag uit te spreiden op een bakplaat of in een ondiepe schaal. Daarna doe je het afgekoelde voedsel dan in bewaarbakjes die in de koelkast gaan.”

Ook een vraag voor Sofie?

