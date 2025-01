15x het lekkerste gebak met hazelnoten

Oh wat kunnen wij genieten van lekkere, krokante hazelnoten! Verwerkt in een chocopasta, gehusseld in een slaatje of meegebakken in een overheerlijk dessert: je kunt er werkelijk alle kanten mee op. Vandaag gaan wij voor het lekkerste gebak met hazelnoten.

Gebak met hazelnoten

Heb je zin in gebak met overheerlijke hazelnoten? Deze recepten van Libelle Lekker zijn alvast om duimen en vingers bij af te likken. Kies je voor cake, koekjes, taart, brownies of een ander gebak met hazelnoten? Wij kunnen alvast niet kiezen! Laat je inspireren:

Of maak de lekkerste praliné-notenpasta:

Zo’n heerlijke notenpasta is ongetwijfeld een van de lekkerste dingen die je kunt maken met hazelnoten. Helemaal niet moeilijk, snel klaar en oh zo lekker op de boterham!

Wat heb je nodig? 100 gram hazelnoten, 100 gram suiker, 100 gram room en 75 gram chocolade (melk, puur of mengeling).

Rooster de hazelnoten kort in de pan tot ze hun olie lossen. Je zult merken dat er dan een heerlijk aroma vrijkomt en de pan begint te glimmen door de notenolie. Laat de noten afkoelen op een bakplaat. Doe ondertussen de suiker in dezelfde pan met een scheutje water en zet het vuur op een licht vuur. Roer voorzichting in het suikerwater tot alle suiker goed is opgelost. Zodra dat is gebeurd, laat je de suiker z’n ding doen tot het amberkleurig wordt. Giet dan die karamel over de geroosterde noten en laat afkoelen. Maak de ganache: verwarm de room in een pannetje, giet het over de chocolade en laat mooi smelten. Breek de karamel-noten in scherven, doe ze in de keukenmachine en mix tot het een smeuïge pasta wordt. Tevreden van de textuur? Giet dan nu de ganache erbij en mix nog even verder.

Klaar! Je hebt een overheerlijke notenpasta gemaakt waar iedereen van zal smullen.

Zin in nog meer lekker gebak?

