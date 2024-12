Kleine taartjes maken: 20 recepten om mee uit te pakken

Ben je op zoek naar een leuke afsluiter voor je etentje? Ga dan eens voor een paar kleine taartjes in plaats van één grote taart. Veel leuker om op tafel te zetten, en er is voor ieder wat wils!

Hieronder hebben we een onderscheid gemaakt tussen taartjes met bladerdeeg en kruimeldeeg, en taartjes zonder traditionele bakvorm. Vergeet zeker niet je deeg eerst blind te bakken. Doe dat als de vulling niet gebakken moet worden, zoals bij banketbakkersroom, of als het een vloeibare vulling is, zoals bij citroentaart. Je hoeft daarvoor geen speciale bakparels te kopen, met gedroogde peulvruchten lukt dat evengoed!

Kleine taartjes met bladerdeeg

Kleine taartjes met kruimeldeeg

Kleine taartjes met koekjesbodem

Nog meer bakplezier:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!