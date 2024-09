Gebakken bloemkool: 10x superlekker

Ben je op zoek naar een originele manier om je bloemkool klaar te maken? Probeer dan eens gebakken bloemkool: lekker knapperig, sappig en overheerlijk!

Bloemkool is een enorm veelzijdige groente, waar je veel kanten mee op kunt. Met een vleugje olijfolie, specerijen en een pan of oven krijg je al snel verrukkelijke goudbruine roosjes! Perfect als bijgerecht, als gezonde snack of als steringrediënt in je gerecht. Hoe je eraan begint? Met deze recepten!

Overheerlijke recepten met gebakken bloemkool

Nog meer lekkers

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!