Van pastilla tot picadillo: 20x gehakt uit de wereldkeuken

Met gehakt kun je vele kanten uit, dat is wereldwijd een feit. Van köfte en köttbullar over pilav en picadillo tot bahn mi en bobotie: twintig schitterende recepten met gehakt uit alle windstreken.

Gehakt is zo veelzijdig dat elke keuken wereldwijd het ingrediënt heeft ingeburgerd. Of je nu aan de slag gaat met gevogelte, lams-, runds- of varkensgehakt: je vindt er tot in de verste uithoeken van de wereld heel wat gerechten mee, van Afrika tot in Amerika.

Wereldwijd verspreid: 20x gehakt uit de wereldkeuken

In de herfst willen we wel eens heimwee hebben naar zon en vakantie, en er bestaat niets beters om dat gevoel te tacklen dan een van deze exotische gerechten met gehakt. Geniet van je culinaire herfstbreak!

