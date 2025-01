Restjes brood? 15x heerlijk verwerken!

Je herkent het wel, je koopt een vers gesneden brood bij de bakker en tegen het einde van de week zit je opgezadeld met droge restjes. De vuilbak in dan maar? Nee hoor! Van die laatste sneetjes kun je heel wat lekkernijen maken.

Veel verspilling

Uit recente onderzoeken van Too Good to Go en voedselverlies.be komt naar voren dat er in België wekelijks 9 miljoen sneetjes brood worden weggegooid. Dat is een enorme verspilling die makkelijk te vermijden is.

1. Verloren brood

De favoriet voor groot en klein: verloren brood, ook wel gewonnen brood of wentelteefjes genoemd. Met enkele sneetjes oud brood, eieren, suiker en een beetje melk tover je in een mum van tijd een ontbijttopper op tafel. Voeg er enkele hartige ingrediënten aan toe, en je hebt in een mum van tijd een echte brunchlekkernij.

2. Broodpudding

Broodpudding, dé klassieker in België en Nederland. Ook hier vormen melk, eieren, suiker en oud brood de basis.

3. Bruschetta

De Italianen deden het ons al voor: oud brood gebruiken voor hun felbegeerde bruschetta’s. Met wat brood, olijfolie en een topping naar keuze breng je de smaak van La Bella Italia tot op je bord! Zou hou je bovendien dat dolce far niente-gevoel nog even vast.

4. Broodkruim

Van homemade schnitzel tot een kruidenkorst voor je kip: oud brood kun je perfect gebruiken als broodkruim in heel wat gerechten. Zelf broodkruim maken? Supersimpel! Bak je restjes brood in de oven op +/- 75°C tot het heerlijk krokant is. Mix het brood vervolgens tot fijne broodkruimels in een keukenrobot of blender.

5. Croutons

Croutons zijn ideaal om je salade of soep te voorzien van wat extra textuur en karakter. Een tomaten- of erwtensoep met croutons? Dat smaakt altijd!

6. Croques

Om de verspilling tegen te gaan, lanceert Philadelphia, gekend van de zuivelspreads, de campagne De Broodwinners. Zo willen ze Belgen bewust maken van het probleem, maar ook inspireren met verschillende gerechten. Hun favoriet? Een croque!

Nog meer lekker koken:

