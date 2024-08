Gevulde paprika’s: 8x heerlijk genieten

Gevulde paprika’s: kleurrijke eetbare bakjes, bomvol smaak. In een mum van tijd tover je ze op tafel en ze zijn bovendien ook nog eens overheerlijk!

Of je ze nu vult met sappig gehakt, kruidige rijst of een mix van verse groente: gevulde paprika’s zijn altijd een goed idee. Even in de oven en je hebt een prachtig gerecht dat zowel oog als smaakpapillen verleidt! Wij verzamelden alvast de lekkerste gerechten voor gevulde paprika’s en de leukste weetjes over hét steringrediënt: de paprika!

Gevulde paprika: enkele overheerlijke gerechten

Weetjes

Paprika’s zijn er in verschillende kleuren, waaronder groen, rood, geel en oranje. Groene paprika’s zijn eigenlijk onrijpe rode, gele of oranje paprika’s en hebben daarom een iets bittere smaak. Rood, geel en oranje paprika’s zijn zoeter omdat ze volledig gerijpt zijn.

In sommige delen van de wereld, zoals de Verenigde Staten, worden paprika’s vaak “bell peppers” genoemd. Het woord “paprika” wordt daar meer gebruikt om de specerij te beschrijven die wordt gemaakt van gedroogde en gemalen paprika’s.

In tegenstelling tot hun pittige neefjes, de chilipepers, bevatten paprika’s geen capsaïcine, de stof die verantwoordelijk is voor de scherpte. Dit maakt ze mild en zoet.

Paprika’s zijn technisch gezien vruchten, omdat ze zaden bevatten en groeien uit de bloem van de plant. Ze worden echter meestal als groente gebruikt in de keuken.

Laat je ook verrassen door deze groenten

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!