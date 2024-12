Het neusje van de zalm: welke zalm koop je?

Staat er zalm op je menu, maar weet je niet hoe je een vis moet uitkiezen in de winkel? Geen nood, met onze verduidelijking en tips wandel je buiten met het neusje van de zalm.

Graag vers?

Bij de viswinkel komt de zalm meestal vanuit Schotland en Noorwegen. Na een transport per vliegtuig ligt de verse zalm al enkele uren na de vangst te blinken in de koeltoog. Koop je een stuk verse zalm, dan let je het best op volgende uiterlijke kenmerken:

• de vis ruikt lekker, met een milde, niet uitgesproken geur.

• de vis voelt niet kleverig aan.

• de vis voelt stevig en een beetje vochtig aan.

Let op: de meeste ‘vers versneden zalm’ die je in de supermarkt vindt, is vaak al ingevroren geweest en wordt ontdooid aangeboden. Op de verpakking moet de term ‘ontdooid’ dan duidelijk vermeld staan. Lees dus altijd het etiket.

Of liever diepgevroren?

Zalm kun je perfect diepgevroren kopen en klaarmaken. De vis wordt vaak meteen aan boord van het schip ingevroren, waardoor bacteriën geen kans hebben. De smaak en voedingsstoffen blijven op die manier ook intact. Ook voor conserveringsmiddelen hoef je niet bang te zijn, want de vis wordt natuurlijk ingevroren. Nadien wordt hij in porties verdeeld voor verkoop. Let bij aankoop van diepgevroren zalm steeds op het MSC- of ASC-label: deze labels leggen verplichtingen op rond duurzame visvangst (MSC) of verantwoorde kweekvis (ASC). Ga je aan de slag met diepgevroren zalm, hou dan wel hier rekening mee:

• Laat diepgevroren zalm altijd langzaam ontdooien. Ontdooi hem nooit in de microgolf, maar haal de zalm 24 uur op voorhand uit de diepvries en laat hem in de koelkast ontdooien, in een bakje dat het vocht opvangt. Moet het sneller gaan? Dan kun je de zalm – in de verpakking – ook ontdooien in koud water.

• Dep de zalm daarna droog en maak je gerecht op de dezelfde manier klaar als bij verse zalm.

Gerookte zalm

Hoewel wilde zalm het lekkerste is, vind je in de winkels vooral gerookte kweekzalm. Kies dan bij voorkeur eentje met een MSC keurmerk of biolabel. Waar je die info vindt? Op het etiket.

