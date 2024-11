Hoe warm je orloffgebraad weer op?

Een orloffgebraadje, heerlijk. Maar kun je dat eigenlijk vooraf maken en weer opwarmen?

Lezeres Leen: “Ik krijg bezoek en wil mijn orloffgebraad al de dag vooraf maken. Hoe warm ik het de dag zelf dan best weer op?”

Culiredactrice Sofie: “Als je het al volledig vooraf wilt maken (dus gebraadje garen, in plakken snijden en kaas en ham tussen de plakjes stoppen) en ook al afbakken, zou ik dat eerlijk gezegd niet doen: de kans dat het kalfsvlees uitdroogt en de kaas volledig wegsmelt bij het opwarmen, is reΓ«el. Wil je alles al voorbereiden en de dag zelf gewoon nog in de oven schuiven om te garen, dan kan dat natuurlijk wel.

Er zijn natuurlijk meerdere manieren om orloffgebraad te maken. Maak jij je orloffgebraadje door het na het garen te overgieten met kaassaus, zoals lezeres Lot doet in het recept hieronder, dan kun je het wel makkelijker opwarmen: bereid het dan voor tot en met stap 2. Op de dag zelf zet je het gebraad, afgedekt met aluminiumfolie, een halfuur in de oven op 150Β°C en ga je verder met de saus vanaf stap 3. Doordat je het gebraad afdekt droogt het minder uit bij het opwarmen, en door kaassaus toe te voegen vermijd je dat je geen spoortje kaas meer terugvindt tussen de plakjes gebraad.”

Gebraad maken: ideaal als je bezoek hebt

“Een gebraad is eigenlijk ideaal wanneer je bezoek ontvangt: je zet het in de oven en hoeft er niet voortdurend naar om te kijken. Heel makkelijk als je zelf bij je gasten wilt zijn! Bak er wat kroketjes bij, serveer met een slaatje of een eenvoudig groentegerecht en klaar. Controleer de gaarheid van het vlees best wel even een tiental minuutjes voor de geplande gaartijd afloopt, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.”

