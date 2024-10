Restjes pasta? Zó worden ze de ster in een ander gerecht!

Waren je ogen groter dan je buik, met als gevolg dat je met een kom vol klevende koude sliertjes achterblijft? Gooi je restjes pasta zeker niet weg, maar geef ze een nieuwe hoofdrol in een van deze heerlijke gerechten.

Enkele pasta-tips

1. Goed afwegen

Nét te veel, of nét te weinig: ontbreek jij die Italiaanse finesse als het aankomt op het afwegen van je pasta? Wel, er zijn simpele trucjes zodat jij weet hoeveel pasta je precies nodig hebt per persoon, en je geen restjes pasta meer hebt!

Neen, het gat in het midden van je pasta-lepel is er niet voor de sier. Het is in feite een maatstaaf voor de hoeveelheid pasta die je nodig hebt voor één persoon . Dus voordat je de pasta in kokend water legt, meet je de pasta af in het ronde gat. Spaghetti voor twee? Dan vul je het gaatje twee keer met pasta-slierten. Een portie-lepel, da’s handig!

die je nodig hebt voor . Dus voordat je de pasta in kokend water legt, meet je de pasta af in het ronde gat. Spaghetti voor twee? Dan vul je het gaatje twee keer met pasta-slierten. Een portie-lepel, da’s handig! Voor een andere truc heb je enkel een leeg flesje water van een halve liter nodig. Als je de ongekookte slierten door de opening van de fles steekt, krijg je de ideale portie spaghetti per persoon!



2. Pasta correct heropwarmen

Je pasta heropwarmen in de microgolfoven doe je maar beter niet. Om je pasta op te warmen, giet je een bodempje water in een braadpan of kookpan. Leg er de pasta in en laat een paar minuten sudderen. Voeg eventueel nog wat water toe als de pasta opdroogt of vastplakt.

3.. Pasta goed bewaren

Gekookte pasta, in een afgesloten doos, kun je maximaal drie dagen bewaren in de koelkast.

Wat te doen met restjes pasta?

1. Verwerk in een koude of lauwe pasta

2. Maak een pastakoekje of een frittata

3. Gebruik restjes pasta als smaakmaker in soep

4. Tover restjes pasta om in een hartige taart

5. Bereid het als quiche

