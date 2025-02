Een stukje brownie bij de koffie, dat smaakt altijd! Zéker wanneer het zelfgemaakt is. De klassieke brownie kennen we allemaal wel, maar wist je dat er ook cheesecakebrownies bestaan? Of iets kruidigere versies met bijvoorbeeld rozemarijn en zout? Laat je inspireren door onze favoriete brownies!

Wat zijn brownies eigenlijk?

Brownies zijn overheerlijke chocoladegebakjes die veel denser, smeuïger en kleveriger zijn dan cake of andere gebakjes. Het wordt meestal gebakken op de bakplaat en dan versneden in kleinere vierkantjes. Ze kunnen zowel koud als warm gegeten worden.

Enkele tips:

Wil je ze versnijden zonder dat ze verkruimelen? Gebruik dan een warm mes . Je kunt een glas vullen met warm water en daar je mes in zetten.

. Je kunt een glas vullen met warm water en daar je mes in zetten. Wist je dat je die chocoladebommetjes perfect kunt invriezen ? Ze bewaren gemakkelijk een paar dagen in een luchtvrije doos, maar het is altijd een goed idee om brownies in de vriezer te hebben zitten.

? Ze bewaren gemakkelijk een paar dagen in een luchtvrije doos, maar het is altijd een goed idee om brownies in de vriezer te hebben zitten. Brownies zijn zonder twijfel de ‘makkelijkste’ gebakjes om zonder gluten te bereiden. Omdat ze niet veel moeten rijzen, moeten er geen gluten zijn om het gebak aan elkaar te houden. Laat die glutenvrije varianten maar komen!

varianten maar komen! Voeg een theelepel oploskoffie toe aan je recept. Dat zal de chocoladesmaak versterken.

De beste brownies bak je zo:

Nog meer chocoladeplezier:

