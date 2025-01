Op-en-top genieten: 20 lekkere ovenschotels met kaassaus

Op frisse dagen verwarmen we ons graag met een dampende ovenschotel, inclusief krokante kaaskorst. Zo’n schotel is snel klaar, superlekker én makkelijk op voorhand te maken. Hieronder vind je 20 lekkere ovenschotels met kaassaus die gegarandeerd een succes zullen zijn.

Te veel? Invriezen

Heb je te veel gemaakt? Of werk je graag op voorhand? Dan kun je je ovenschotel perfect invriezen. Laat ‘m volledig afkoelen en plaats de schotel goed afgedekt in de vriezer. Je hoeft ‘m niet speciaal te laten ontdooien, reken gewoon een extra 10-15 minuten tot de schotel klaar is.

Ovenschotels met kaassaus

