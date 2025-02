Risotto & co: dit maak je met de lekkerste ingrediënten van februari

Tijdens de donkere wintermaanden kan het je wel eens ontbreken aan kookinspiratie. Toch zijn er heel wat seizoensingrediënten waarmee je de lekkerste comfortfood kunt klaarmaken. Wat dacht je van de smeuïgste risotto met het beste van februari?

Stoofpotjes en ovenschotels helpen ons door deze periode van het jaar, niet toevallig van echte wintergroenten en andere ingrediënten die eigen zijn aan februari. Seizoensproducten zijn niet alleen verser en dus lekkerder én gezonder, je winkelt op die manier ook duurzamer en steunt de lokale leveranciers. Mag het eens iets anders zijn dan hutsepot, kijk dan eens over de culinaire grenzen heen. Je verwerkt al dit lekkers even goed in heerlijke risotto en co.

De lekkerste ingrediënten voor je risotto & co

Hieronder vind je een lijst met de seizoensgroenten van februari. Daarnaast zijn er ook vruchten die het bijvoorbeeld goed doen in een winterse salade (of in een havermoutontbijtje): appel, banaan, mango, peer, pompelmoes en (bloed)sinaasappel. En wist je dat ook vissen hun seizoenen hebben? Zo zijn heek, leng, makreel, pijlinktvis, poon, rog, schar, schelvis, tarbot, zeebaars en zeeduivel goedkope want overvloedig verkrijgbare ingrediënten in februari.

De seizoensgroenten van deze maand

Aardpeer • Boerenkool • Groene selder • Kaki • Knolselderij • Paddenstoelen • Pastinaak • Pompoen • Prei • Raap • Rammenas • Rode biet • Rodekool • Savooikool • Schorseneren • Spruiten • Truffels • Ui • Veldsla • Witloof • Witte kool • Wortel

16x risotto met het lekkerste van februari

Ook lekker in het seizoen…