Ovenschotels: het hele jaar door een goede keuze

Op drukke werkdagen (of tijdens een lui weekend) is een ovenschotel een geschenk uit de hemel. Zo makkelijk. En ook nog eens overheerlijk. Ovenschotels smaken gewoon àltijd!

Weinig tijd en toch lekker eten? Ga voor ovenschotels

Druk, druk, druk? Een ovenschotel heeft een aantal voordelen:

Het is het gerecht bij uitstek om op voorhand klaar te maken. Terwijl alles in de oven staat te garen, kun je bovendien nog makkelijk een ander klusje doen. Multitasking in het kwadraat!

TIP: Als je een ovenschotel bewaart voor later, zorg er dan voor dat de bereiding goed is afgekoeld voor je hem in de koelkast of diepvriezer plaatst. Afhankelijk van de ingrediënten kun je de schotel zo’n drie dagen bewaren in de koelkast en maximaal drie maanden in de diepvriezer. Zorg ervoor dat je schotel altijd goed is afgedekt.

20 lekkere ovenschotels

Nog enkele tips voor je ovenschotels

1. Gebruik niet te gauw rauw

Doe groenten of vlees niet rauw in een ovenschotel: ze zullen dan moeilijker garen. Eerst aanstoven of voorkoken dus. Vooral aardappelen en kip garen niet goed als je ze rauw in de schotel legt.

2. SOS uitdroging

Een ovenschotel heeft de neiging om snel droog te worden. Een aantal tips om dat te voorkomen:

Zorg voor voldoende vocht . Maak je bijvoorbeeld een ovenschotel op basis van tomatensaus ? Voeg dan minstens één extra bokaal of een brik (400 g) passata toe. Je bechamel- of kaassaus hou je lopend met extra melk of een klontje boter.

. Voeg een toe aan je puree. Anders wordt een ovenschotel met puree droog en brokkelig. Gebruik geen té mager gehakt , want dat droogt uit door de warmte. De beste gehaktsoorten voor ovenschotels zijn gemengd gehakt (op basis van varken en kalf), varkensgehakt of lamsgehakt . Wil je het toch mager houden? Vervang dan de helft van één van de voorgaande gehaktsoorten door puur rundergehakt.

3. Gaartijd

Wist je dat de meeste ovenschotels gaar zijn op zo’n 30 à 40 minuten? Zorg ervoor dat de temperatuur van je oven 180 à 200º C is.

4. Gewapend met het juiste keukenmateriaal

Ovenschotels, je vindt ze in alle kleuren, maten en gewichten. We maken je even wegwijs:

Gietijzer : zwaar materiaal dat heel lang de warmte vasthoudt, maar ze ook langzaam en gelijkmatig verdeelt.

: zwaar materiaal dat heel lang de warmte vasthoudt, maar ze ook langzaam en gelijkmatig verdeelt. Roestvrij staal : licht materiaal dat makkelijk schoon te maken is en geen smaken afgeeft.

: licht materiaal dat makkelijk schoon te maken is en geen smaken afgeeft. Aluminium : lichtgewicht en een hoge thermische geleidbaarheid.

: lichtgewicht en een hoge thermische geleidbaarheid. Pyrex: ideaal voor ovenschotels in de microgolfoven en om in te vriezen.

