Lekker zoet met Sarah Renson: een voorsmaakje uit haar tweede kookboek ‘The Sweetest Table’

In haar nieuwste boek presenteert toppatissier Sarah Renson de opvolger van haar succesvolle boek Sweet Table. Dit keer verrast ze ons met 70 onweerstaanbare recepten voor taarten, cakes, koekjes en desserts.

Recept: kokosrotsjes

Voor 12 rotsjes

Bereidingstijd: 15 min. + opstijven in de koelkast + 8 min. in de oven

Ingrediënten

150 g suiker

75 g eiwit

20 g appelmoes

150 g kokosrasp

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C. Meng de suiker en het eiwit. Meng de appelmoes en de kokosrasp door het suikermengsel. Schep met een ijsschep kleine hoeveelheden van het mengsel op een bakplaat en vorm de rotsjes verder met je handen. Laat de kokosrotsjes opstijven in de koelkast. Bak ongeveer 8 minuten af in de voorverwarmde oven tot ze goudbruin zijn.

Sarah: “Ze zien er misschien bescheiden uit, maar zodra ze in onze winkel liggen, kan ik er gewoon niet afblijven. De rotsjes zijn heerlijk; ze zijn knapperig aan de buitenkant en zo smeuïg vanbinnen dat het water me nu al in de mond loopt!”

Meer lekkere desserts ontdekken?

In Sweetest Table deelt Sarah Renson 70 onweerstaanbare recepten voor taarten, koekjes, ijs en desserts, allemaal met herkenbare smaken en een unieke twist. Denk aan pindarotsjes, florentines of een heerlijke chocoladegranola. Sarah beschrijft elk recept zorgvuldig en gedetailleerd, zodat iedereen met een passie voor zoetigheid meteen aan de slag kan in de keuken.

The Sweetest Table, door Sarah Renson, € 29,99. Uitg: Lannoo.

