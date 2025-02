Scampi en pasta: 15x een ronduit heerlijke match

Op zoek naar een overheerlijk gerecht voor dit weekend? Combineer dan eens scampi en pasta. Twee topingrediënten, dus wat je ermee maakt, kan niet anders dan top zijn!

Als je begint met ongepelde scampi’s is het belangrijk dat je er je tijd voor neemt. Scampi’s schoonmaken, pellen en het darmkanaal verwijderen, is een behoorlijk taakje, maar het is het meer dan waard. Ze bevatten dan namelijk meer smaak!

Scampi & pasta om van te smullen

We combineren scampi’s met lange pasta, zoals linguine of spaghetti, als er een lichte saus is. Denk dan bijvoorbeeld maar aan een citrus- of kruidensaus. Ook met gemixte sauzen zoals een paprikasaus gaan we voor lange pasta. Korte en holle pasta verkiezen we bij dikkere sauzen, zoals tomatensaus.

