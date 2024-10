Een lekker stukje vis uit de oven kan smaken. Maar welke vis kies je best? En hoe weet je wanneer hij gaar is? Hieronder zetten we onze tips op een rijtje én inspireren we je graag met enkele lekkere recepten.

Tips voor de lekkerste vis uit de oven

1. Kies voor de juiste vis

Een lekker visgerecht begint met de keuze van de vis. Gebruik het liefst verse vis, zo wordt je gerecht minder waterig. Werk je toch op basis van diepvriesvis? Laat die dan eerst in de koelkast ontdooien. Spoel de vis nadien met koud water en dep ‘m goed droog.

Natuurlijk kun je de vis ook bevroren in de ovenschaal leggen: hou er dan rekening mee dat de bereidingstijd wat langer zal zijn en dat je saus waterig kan worden.

2. Zonder vel

Gebruik voor een ovenschotel liever filets zonder vel. Het vel wordt in de oven namelijk niet krokant, maar eerder glibberig en dat is minder aangenaam. Een stuk filet met vel bak je beter in de pan.

3. De dikte is belangrijk

De oventijden in een recept zijn altijd richttijden. Hoe lang hij in de oven moet, is afhankelijk van hoe dik je stuk vis is. Een stuk van 2,5 cm dik heeft ongeveer 10 minuten nodig om te garen, is het stuk dikker, dan mag het wat langer in de oven. Hou je gerecht dus een beetje in het oog. Over het algemeen moeten filets minder lang in de oven dan hele vissen, en platvissen (pladijs, rog…) minder lang dan rondvissen.

4. Prik met je vork

Wil je weten of de vis gaar is? Prik er dan in met een vork zoals je dat ook bij een aardappel zou doen. Beweeg je vork eventueel ook eens heen en weer: valt de vis uit elkaar, dan is hij klaar.

5. Afdekken

Is de vis al mooi bruin, maar nog niet gaar? Dek de ovenschaal dan af met een vel aluminiumfolie, bakpapier of een ovenschaal en laat nog een paar minuten verder garen.

6. Bescherm met saus of puree

Laat de vis ook niet overgaar worden: uitgedroogde vis is niet lekker. Een laagje saus, paneermeel of puree zal hem hiertegen beschermen.

7. Stomen in een jasje

In plaats van in een ovenschaal kun je vis ook in papillot in de oven bereiden. Hij wordt dan eerder gaar gestoomd. Leg de vis op een vel aluminiumfolie, voeg fijngesneden groenten en een scheutje wijn, bouillon of water toe, kruid met peper en zout en vouw het papillotje dicht. Laat garen in de oven.

Onze favorieten recepten:

