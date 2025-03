Scampi’s schoonmaken in 1-2-3

Of je ze nu bakt, grilt of in een frisse salade gebruikt, scampi’s smaken altijd! Maar voordat je kunt smullen, moeten de scampi’s natuurlijk eerst gepeld worden. Hoe je dat doet en waar je op moet letten, leggen we je stap voor stap uit!

Stap voor stap

1. Haal de scampi’s uit de diepvriezer en laat ze in de koelkast ontdooien, in een bakje met koud water.

2. Pel ze en maak op de rug een insnijding van kop tot staart.

3. Kijk of je het darmkanaal ziet, een zwart ‘draadje’. Dat haal je weg: het kan bitter zijn en ziet er ook niet echt smakelijk uit. Spoel de scampi’s tot slot nog even in koud water en dep ze goed droog voor je ze bakt.

Video: scampi’s pellen en schoonmaken

In dit filmpje tonen we je hoe je makkelijk scampi’s pelt en het darmkanaal verwijdert.



Zin gekregen in scampi’s?

Nu je scampi’s perfect zijn schoongemaakt, kun je aan de slag met deze heerlijke recepten!

