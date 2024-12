Goede vraag: speculaas bakken, moet dat met gezouten of ongezouten boter?

Herfst en winter, dat is speculaasseizoen. En die is natuurlijk het allerlekkerste als je ‘m zelf bakt. Maar welke boter moet je dan gebruiken? Culiredactrice Sofie weet wel wat af van speculaas bakken en verklapt haar tips.

Lezeres Brigitte: “Ik ga speculaas bakken. Moet ik dan gezouten of ongezouten boter gebruiken?”

Culiredactrice Sofie: “Voor het bakken van speculaas (en van andere koekjes en gebak in het algemeen) raad ik altijd ongezouten boter aan. Zo hou je zelf de controle over de hoeveelheid zout in het recept en wordt het geheel niet té zout (want vaak moet je ook nog een snuifje zout toevoegen). Bovendien kan het zoutgehalte in gezouten boter variëren. Mocht je de ene keer het ene merk gezouten boter en de volgende keer een ander merk gebruiken, dan zou je speculaas dus telkens anders smaken.

Heb je alleen maar gezouten boter in huis en geen ongezouten boter, dan kun je die natuurlijk wel gebruiken, maar laat in dat geval zeker extra zout weg als dat in het recept zou staan.”

Waarom gaat er eigenlijk zout in zoete recepten?

“Al lijkt het misschien wat tegenstrijdig, zout speelt een belangrijke rol in zoete recepten. Zout versterkt de natuurlijke smaken van de andere ingrediënten (bijvoorbeeld van de speculaaskruiden) en helpt om de zoetheid in balans te brengen. De smaak van het gebak wordt spannender en gelaagder. Tegelijk laat het het zoete in het recept sterker naar voren komen. Daarnaast heeft zout ook nog andere functies in gebak. Zo helpt het bijvoorbeeld de glutenontwikkeling in het deeg te beheersen, waardoor je koekje een betere bite zal krijgen. Ten slotte is zout ook een conserveermiddel en draagt het bij aan een betere houdbaarheid. Niet bang zijn van dat snuifje zout in je recept, dus! “

Zin om zelf speculaas te bakken?

Of ga aan de slag met deze speculaasrecepten

