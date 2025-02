Vegetarisch broodbeleg: lekker en snel zelf te maken

Wissel je smos of boterham met ham eens af met dit vegetarisch broodbeleg. Homemade, veggie en gezond!

Van guacamole tot veggie preparé: dit zelfgemaakte broodbeleg is niet alleen lekker gezond, het is ook nog eens makkelijk te bereiden en helemaal vegetarisch. Probeer deze vijf ideetjes. Onderaan dit artikel vind je nog meer recepten voor homemade boterhamspreads ter inspiratie.

1. Guacamole

Avocado is goed voor je lijf: het laat je haar glanzen en je huid stralen. En zo’n homemade guacamole is nog lekker ook! Zo verwerk je avocado in je vegetarisch broodbeleg…

Snij een avocado doormidden en haal de pit er uit

Prak het vruchtvlees tot je een smeuïge massa krijgt en kruid af met peper en zout

Smeer dit op een getoaste boterham en je geluk kan niet meer op.

Ook lekker met wat schijfjes tomaat!

2. Veggie preparé

Zet je kinderen op het verkeerde been en maak eens een wortelspread! Deze kan zo doorgaan voor americain preparé.

Snij de wortels in schijfjes en doe ze op een bakplaat

Meng er honing, olijfolie, look en kruiden bij

Na een halfuurtje in de oven, kan je het geheel mixen

Werk af met peper en zout.

3. Hummus van het huis

Hummus is altijd een goed idee, ook als vegetarisch broodbeleg. Je vindt ‘m dan wel in elke supermarkt, de kikkererwtendip is ook heel eenvoudig zelf te maken.

Doe alle ingrediënten (kikkererwten, olijfolie, citroensap, komijn, peper en zout) samen in een kom en mix tot een homogeen geheel.

Proef en kruid bij naar smaak.

Is je humus te droog? Voeg dan een beetje extra olijfolie toe.

4. Kruidige eiersalade

Ook eitjes passen perfect in dit vegetarische plaatje. Maak er een overheerlijke eiersalade mee voor op je broodje ’s middags.

Plet twee hardgekookte eieren, doe er een beetje mayonaise, mosterd, kerriepoeder en enkele blaadjes peterselie bij. Werk af met peper en zout.

Om je boterham een beetje kleurrijker te maken kan je nog wat groen toevoegen: tuinkers, waterkers, een blaadje rucola… Wat jij het lekkerste vindt.

5. Komkommerspread

Ook komkommer mag niet ontbreken in dit lijstje. De slankste groente is op z’n best in een lekkere tzatziki.

Schil en ontpit de komkommer voor je hem gaat raspen. Laat de geraspte komkommergoed uitlekken.

Intussen pers je een teen knoflook en hak je twee eetlepels verse munt.

Roer alles door een ruime portie Griekse yoghurt (200 g). Zet een paar uur weg in de koelkast.

Nog meer vegetarisch broodbeleg

